Monedero cuestiona que Yolanda Díaz continúe en el Gobierno tras dimitir en Sumar: "No sé en nombre de qué lo hace"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha cuestionado este lunes que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, continúe como vicepresidenta segunda en el Gobierno tras su dimisión como coordinadora general del partido después de haber "dinamitado" el "espacio de la izquierda del PSOE". "No sé en nombre de qué lo hace", ha indicado.

En una publicación en X, Monedero ha mostrado su alegría por que Podemos, tras los dos eurodiputados que logró en los comicios europeos, "pueda empezar a recuperar el espacio que tuvo". "Ojalá aprendamos de lo que no hicimos bien, conozcamos mejor al adversario y volvamos a ser la nave nodriza de la izquierda", ha expresado en el mensaje.

Así, ha reprochado la actitud de la ministra de Trabajo con su decisión de seguir en el Ejecutivo de Sánchez al haber renunciado a sus cargos orgánicos en Sumar. "Me entristece que Yolanda Díaz, que fue nombrada vicepresidenta para recuperar el espacio a la izquierda del PSOE, siga de vicepresidenta después de dinamitarlo", ha indicado.

Monedero también ha lamentado que Izquierda Unida "haya visto tan tarde que se quedaban fuera del Parlamento europeo", después además de haber consentido "cosas" que a juicio del politólogo son "inadmisibles".

En otro orden de cosas, el que fuera cofundador de Podemos se ha mostrado tranquilo con el resultado del PP de Feijóo el 9J, pues ha sido "incapaz de sacar un mejor resultado pese a usar todas las trampas de la mano de jueces con oído musical para la prevaricación", según ha explicado. Sobre el PSOE, ha subrayado que "sin una izquierda que le habla de tú vuelve a caminar hacia atrás".

Por otra parte, Monedero también se ha referido al resto de resultados del 9J, sin citar a Vox o al 'Se acabó la fiesta' de Alvise.

"Me emputa que un fascista que ha hecho campañas con bulos por internet tenga más votos que las izquierdas desunidas. Me aterra que la extrema derecha vuelva a extender su manto de odio sobre Europa y que no tengamos la inteligencia de frenarles", ha escrito el profesor universitario en X, quien no obstante se ha mostrado esperanzado en que "las bases de la izquierda puedan exigir a sus dirigencias que hagan lo imposible para salir de esta fragmentación suicida".