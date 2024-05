Ministra Vivienda critica la "absoluta ignorancia" de Sumar y Errejón sobre Ley del Suelo: No han pisado un ayuntamiento

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez ha lamentado el rechazo de la reforma de la Ley del Suelo por parte de Sumar y ha criticado que la comparen con las medidas que tomó en su día el expresidente 'popular' José María Aznar. Ha asegurado que esa acusación demuestra una "absoluta ignorancia de quien no ha pisado un ayuntamiento".

En una entrevista a Onda Cero, recogida por Europa Press, la ministra ha expresado que el portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, demuestra una "absoluta ignorancia" propia de quien "no ha pisado un ayuntamiento" y de quien "no conoce el significado de un plan urbanístico", al decir que la Ley del Suelo es heredera de la época de Aznar.

De esta forma, Rodríguez ha aconsejado Errejón que "ya que no tienen concejales en ningún lugar de España", se junte con los de otras formaciones de izquierdas, y "paseé por los ayuntamientos" de las ciudades con problemas urbanísticos para comprender "de qué se trata" la ley que proponen. "Ver el problema de la vivienda hoy, con la perspectiva o la óptica de hace 15 años, es no haber entendido nada", ha añadido.

"No confiaba en Sumar, no tienen representación en los ayuntamientos y esta es una norma que nos interesa e importa, y que hemos trabajado, cuidado y promovido los partidos con presencia municipalista, por eso desde el primer momento yo he confiado en el Partido Popular, quizás es otro de mis pecados, ha continuado explicando Rodríguez.

Por último, ha expresado que "no entiende" el rechazo de Sumar a la ley en el Congreso, ya que la apoyaron en el Consejo de Ministros, y ha enmarcado el rechazado del PP a la proximidad de las elecciones europeas. También ha confesado que no contaba con que "tenían que llevarles (al PP) ante notario" para que apoyasen la norma, ya que, en su opinión, a los de Alberto Núñez Feijóo "les interesa" y comparten "la filosofía".