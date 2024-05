Miles de personas reivindican en Palma "vivienda digna" frente al "turismo de masas" que les "expulsa" de Mallorca

PALMA, 25 (EUROPA PRESS)

Miles de ciudadanos de toda Mallorca --10.000, según cifras de Policía Nacional-- han salido este sábado a las principales calles de Palma para reivindicar el acceso a una "vivienda digna" frente a un "turismo de masas" que, en su opinión, les expulsa de la isla que es su casa, han recordado.

En declaraciones a los medios de comunicación, los portavoces del Banc del Temps de Sencelles (Mallorca), colectivo organizador de la movilización, Javier Barbero y Carme Reynés, han explicado que el lema principal de esta es "el derecho a una vivienda digna" frente a una actual situación de "emergencia" en la que "cada vez más, es imposible plantearse el acceso a una vivienda, ya sea a través de una compra o de un alquiler" por los "precios abusivos" del mercado y el poder adquisitivo de la población media en Mallorca que "no les permite seguir planteando un proyecto de vida en la isla".

Además, han continuado, esto tiene "bastante relación con la masificación y la saturación turística porque "básicamente el sector económico" de esta isla, igual que el del resto de la comunidad autónoma "está basado en el turismo de masas".

Así, han subrayado que aunque "durante mucho tiempo" pensaron que este "era un buen sector" que, además, les "daba trabajo", ahora se han dado cuenta de que es el mismo el que les "está expulsando de las Islas" porque, en su opinión, "ha puesto el foco en el sector inmobiliario" lo que "quiere decir "viviendas vacacionales, legales e ilegales" y, también, "compra de vivienda por parte de extranjeros para especulación inmobiliaria".

En este sentido, han explicado que la situación que se vive en su pueblo, en Sencelles, es "extensible" a lo que ocurre en otras localidades. "Nuestro pueblo es del interior de Mallorca, así que imaginaros como están los pueblos de la costa que llevan más años con la masificación", han detallado, opinando que "precisamente, los turistas llegan ahora al interior de la isla porque es lo único que queda con encanto, lo que se mantiene como auténtico", han subrayado.

Asimismo, los portavoces del Banc del Temps de Sencelles se han mostrado satisfechos del "máximo apoyo y reconocimiento" que el colectivo ha recibido porque "la voluntad y el deseo de cambio" es otra de las expresiones que han visto por parte de los ciudadanos.

Una situación que ha coincidido con la celebración, este pasado miércoles, de la primera reunión de la Mesa para el Pacto Social por la Sostenibilidad, presidida por la presidenta del Govern, Marga Prohens, ante la que desde el colectivo se muestran escépticos porque, han recordado, el partido que gobierna en Baleares, el PP, "ganó las elecciones hablando de promoción turística".

Así, han considerado que, el hecho de que ahora se haya celebrado esta primera reunión "porque el ambiente está un poco movido y la gente lo esta empezando a pasar mal" les lleva a "no saber si pensar que se trata de una mera operación de marketing o si, por el contrario, realmente se van a tomar medidas".

"Esperamos que sí se tomen medidas y nos equivoquemos en nuestro discurso pero, de momento, no tenemos mucha confianza", han subrayado, todo apuntando que "lo que está claro es que las medidas no se pueden aplicar a un año vista", pues "ante una situación de emergencia, se necesitan medidas urgentes de aplicación inmediata". "No podemos esperar", han hecho hincapié.

Finalmente, en cuanto a propuestas para combatir la situación de "emergencia" habitacional, tanto Barbero como Reynés han coincidido en que la primera medida que debería de tomarse "es declarar la situación de emergencia de la vivienda y, a continuación, declarar zona tensionada a las Islas y la aplicación de las medidas que hay en una ley estatal, que debería adaptarse a la realidad insular, por que esta por si sola no sería suficiente", han considerado.

La manifestación, que ha comenzado pasadas las 19.00 horas de este sábado, desde el Parc de Ses Estacions, ha transcurrido por Avenidas, Rambla, Calle Unió y plaza Joan Carles I, hasta finalizar en el Paseo del Borne, donde los portavoces del Banc del Temps de Sencelles han procedido a la lectura del manifiesto de esta movilización social.

En este manifiesto, tanto Barbero como Reynés han detallado las propuestas del colectivo, que son además de decretar la emergencia de la vivienda en Baleares y reconocer que las islas son una zona tensada, hacer una moratoria de alquiler turístico, dar garantías a arrendadores y propietarios, y ayudas para la rehabilitación de la vivienda, conseguir el realojo de las personas desahuciadas a causa de la imposibilidad de pagar el alquiler, limitar la compra de vivienda de personas que no tengan un mínimo de residencia de cinco años y limitar la compra de vivienda a grandes tenedores.

Previamente al final de la movilización, y durante el recorrido de ésta han sido múltiples las consignas que han podido escucharse por parte de los asistentes, que gritaban: "Qui estima Mallorca no la destrueix" (Quien ama Mallorca no la destruye), "Mallorca no es ven" (Mallorca no se vende), "Amb sa vivenda ni es juga ni s'especula" (Con la vivienda ni se juega ni se especula) o "Mallorca no és un resort de luxe" (Mallorca no es un resort de lujo).

También, se han podido escuchar cánticos como "De Mallorca no nos moverán", "Els carrers serán sempre nostres" (Las calles serán siempre nuestras), "Del turimo malvivimos", "No hay derecho a que nos dejen sin techo" o "Tourists Go Home", para instar a los turistas a dejar las islas e irse a sus hogares de procedencia.

Además, estos mismos asistentes, entre los que se ha podido ver a representantes de organizaciones ecologistas y sindicales, además de representantes políticos de la izquierda, había quienes lucían pancartas con mensajes en esta misma línea. Así, algunas de ellas rezaban: "Salvem Mallorca, guiris arruix" (Salvemos Mallorca, guiris fuera), "Miris on miris tot són guiris" (Mires donde mires todo son guiris), "Mallorca és ca nostra" (Mallorca es nuestra casa), "Qué hi hem de fer? No vendre les cases i regular el lloguer" (¿Qué hemos de hacerle? No vender las casas y regular el alquiler).