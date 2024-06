Mendia critica que al PP, en su "desbarre", le da "lo mismo arre que so con tal de tumbar" al Gobierno de Sánchez

Pide concentrar el voto "en la papeleta socialista" para "frenar a la derecha y la ultraderecha"

VITORIA, 3 (EUROPA PRESS)

La candidata del PSOE a las elecciones europeas Idoia Mendia ha criticado que el PP, "en su desbarre" de esta campaña, abra la posibilidad de "hacer una moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez apoyándose no solo en Vox sino también en Junts" tras los comicios de este domingo. De este modo, ha denunciado que a los populares le da "lo mismo arre que so con tal de tumbar al gobierno de Pedro Sánchez".

En una visita al barrio de Zaramaga, en Vitoria, Mendia se ha pronunciado de este modo después de que este lunes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya asegurado que no descarta la posibilidad de una moción de censura tras las elecciones europeas si se da el "contexto adecuado".

La candidata socialista ha dicho "asistir con sorpresa" al hecho de que el PP, "en su ya desbarre de esta campaña --que no tiene ni un solo proyecto en su programa electoral, ni una sola propuesta--", se plantee la posibilidad de "hacer una moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez apoyándose no solo en Vox sino también en Junts".

De este modo, ha recordado que "hace una semana viene de votar en contra de la ley de Amnistía precisamente para personas que pertenecen a Junts por su implicación en el procés catalán".

"Este es el Partido Popular, un PP al que lo mismo le da arre que so con tal de tumbar al gobierno de Pedro Sánchez, que es un modelo económico que triunfa, un modelo de éxito, que ha sido capaz de liderar propuestas exitosas en Europa que han repercutido beneficiosamente a Euskadi, a Vitoria, a este barrio de Zaramaga y por lo tanto a la ciudadanía vasca".

EN JUEGO

Mendia ha incidido en que la zona de Zaramaga, un barrio de "personas trabajadoras venidas de muchos lugares para construir un proyecto de vida mejor y encontrar un empleo", representa "muy bien cómo Europa puede repercutir en nuestras vidas".

Así, ha destacado que, a través de los fondos europeos y la regeneración urbana, se ha podido "dotar de sostenibilidad a las viviendas, de calidad de vida a las personas", pero también "trabajar el empleo, la educación y la salud" en un barrio que, además, tiene "un especial simbolismo" desde el punto de vista de la memoria democrática.

Según ha advertido, "son estas las cuestiones que están en juego precisamente" en las elecciones europeas de este domingo, en las que se decide "cómo podemos seguir construyendo esa Europa que, además de crecer económicamente, desarrolla el pilar social y comparte esa riqueza con todas las personas que viven en ella, dotándolas de buenos empleos, de calidad, de viviendas asequibles".

"Todo esto es lo que está en juego con el auge de la ultraderecha, y sobre todo con, lo más grave, un Partido Popular que quiere abrir la puerta a la ultraderecha, quiere hacer que la ultraderecha entre en el gobierno de Europa. Y sabemos que la ultraderecha no quiere avanzar en ese camino. No quiere generar solidaridad, no le preocupa la calidad de los empleos ni la calidad de vida de la ciudadanía europea", ha alertado.

Por su parte, ha reiterado la apuesta del PSOE por "más Europa" y ha subrayado que los socialistas son "el único partido que puede frenar a la derecha y a la ultraderecha".

Por ello, ha emplazado a "todos los progresistas y europeístas" de Euskadi a que "concentren su voto en la papeleta socialista". "Somos los únicos que podemos hacerlo, lo hicimos el pasado 23 de julio y tenemos que volver a hacerlo el próximo 9 de junio", ha concluido.