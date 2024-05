Mazón ve "más que evidente" el "abuso" del Gobierno con la Albufera: "Puede seguir mintiendo las veces que quiera"

Denuncia que el "ninguneo" del Ejecutivo sigue siendo "el mismo", pide unidad y anima a la oposición a sumarse a la Mesa del Agua

ALICANTE, 18 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha considerado "más que evidente" el "abuso" por parte del Gobierno de España con la situación de la Albufera, al que ha acusado de "no haber cumplido" sus compromisos, y ha defendido que, ante esta situación, el Consell "no puede tolerar que --el Ejecutivo central-- siga diciendo que somos nosotros los que mentimos", porque "los que no han cumplido son ellos". "Pueden seguir mintiendo todas las veces que quieran", ha expresado.

Así, Mazón ha afeado al Gobierno que no tiene "más que ir al lago, a ver lo que dice la ley y lo que dicen los colectivos, vecinos, regantes y todos los que luchan por este ecosistema tan extraordinario". "No podemos tolerar que sigan diciendo que somos nosotros los que mentimos, porque los que no han cumplido son ellos", ha subrayado.

El jefe del Consell, en declaraciones a los medios en Rojales (Alicante), donde ha asistido a la jornada de puertas abiertas con motivo del centenario de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha del Segura, ha considerado que la situación de la Albufera "no puede ser un cruce de versiones" en el que "unos dicen que no mienten y otros dicen que sí que mienten". "No puede ser esto así, el dato es el que es, la norma es la que es, el compromiso es el que era, y el ninguneo --del Gobierno-- sigue siendo el mismo", ha recalcado.

En esta línea, Mazón ha insistido en que los datos "no mienten", mientras ha afeado al Gobierno que puede "seguir mintiendo en sus declaraciones todas las veces que quiera". "Pero no tiene más que ir al lago a ver lo que dicen la ley y lo que los colectivos, regantes, vecinos y todos los que luchan por ese ecosistema tan extraordinario", ha expuesto.

Es más, el 'president' de la Generalitat ha considerado "más que evidente" que lo que ocurre con la Albufera es "un abuso" y ha defendido que, ante esta situación, la Generalitat "no puede tolerar que --el Gobierno-- siga diciendo que somos nosotros los que mentimos", porque "los que no han cumplido son ellos".

PIDE "UNIDAD DE ACCIÓN"

Mazón se ha expresado de esta manera en la jornada con motivo del centenario de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha del Segura. Precisamente, en el marco de esta conmemoración, ha asegurado que el "reto" ahora es hacer frente a aquellos que "se empeñan en ponernos más difícil poder cumplir, no 100 años más, sino uno más", y ha apostado por "utilizar con responsabilidad y sostenibilidad el agua que nos merecemos".

Para ello, ha defendido que desde la Generalitat se trabaja en la "unidad de acción" con instituciones como la Diputación de Alicante, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura o la Mesa de Agua Provincial, con las que configura un "frente común". De hecho, ha asegurado que esto mismo es lo que pretende el Consell en la Mesa de Agua de la Comunitat Valenciana.

Por esta razón, ha animado al resto de partidos políticos a sumarse y participar en la misma: "Todas las universidades han dicho que sí, todos los regantes han dicho que sí, todos los agricultores han dicho que sí, y los partidos de la oposición siguen sin decirnos si quieren que trabajemos en unidad".

Mazón ha reivindicado que esta es "la única manera de defender el agua que nos corresponde y que nos niegan" en la Albufera o en el trasvase Tajo-Segura y ha recalcado que únicamente "desde el rigor, el dato, la verdad y la unidad".

CARGA CONTRA PROYECTOS "DESMEDIDOS Y DESMESURADOS"

Además, preguntado por la planta solar de San Miguel de Salinas para la desaladora, el jefe del Consell ha defendido que su gobierno tiene "muy claro" que para "luchar por nuestro territorio" hay que apostar por la sostenibilidad. Por ello, ha advertido de que apostar por la desalación y las plantas masivas "rompe el equilibrio y la sostenibilidad". "Queremos seguir creciendo, pero sabemos que lo podemos hacer con equilibrio", ha recalcado.

Así, ha reivindicado que la Generalitat está "del lado de las familias, de conservar nuestro territorio y de hacer las cosas con sentido común". "Cuando se plantean proyectos desmedidos y desmesurados que rompen con nuestra ecología, incluso con nuestra capacidad de crecer, porque es compatible a las dos cosas, nos van a tener en contra y vamos a estar en contra de estas locuras y desproporciones que no se sostienen", ha argumentado, por lo que ha emplazado al Gobierno a "parar esta desproporción a la que nos quiere llevar".