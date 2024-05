Mazón reclama al Gobierno central que "deje de dar privilegios a separatistas": "Genera una España a dos velocidades"

MADRID / VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El 'president' del PPCV, Carlos Mazón, ha reclamado al Gobierno central que "deje de dar privilegios a los separatistas", pues, ha criticado, que así "genera una España a dos velocidades con consecuencias negativas para la Comunitat Valenciana". "Desde la sonrisa de la Constitución, de la democracia y con la firmeza del Estado de Derecho decimos que ya está bien de esta aventura en la que nos ha metido --el jefe del Ejecutivo-- Pedro Sánchez".

En estos términos se ha manifestado Mazón este domingo antes de participar junto con una multitudinaria representación del PPCV en la concentración convocada por el PP en Madrid bajo el lema 'España responde', con la ley de amnistía de nuevo como eje central, puesto que la protesta se produce cuatro días antes de que el Pleno del Congreso apruebe de forma definitiva la norma.

"La Ley de Amnistía supone quebrantar la igualdad de los españoles, de los territorios y que haya una España de primera para los que deciden delinquir y malversar el dinero público y otra para los demás y eso es porque hay un gobierno separatista que está chantajeando al presidente del Gobierno", ha censurado.

Así, el 'president' de la Generalitat ha sostenido que "este 9J tenemos que decir alto y claro que otra España es posible y necesaria". "Queremos que se defienda la Comunitat Valenciana en Bruselas, que no se olvide de las grandes necesidades de nuestra tierra. Y todo esto lo debemos decir con fuerza en Europa porque es allí donde nos jugamos nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestros sectores productivos", ha subrayado.

"Queremos un gobierno que no condene a la L'Albufera y al Tajo-Segura a no tener el agua que necesita como está haciendo este Gobierno. Necesitamos un gobierno que se comprometa con el soterramiento de las vías de Alfafar y con el Tren de la Costa y que no mande al furgón de cola a la cerámica de Castellón y a nuestros sectores productivos", ha señalado.

El presidente del PPCV ha reivindicado un Gobierno de España que "deje de dar privilegios a los separatistas y que genera una España a dos velocidades con consecuencias negativas para la Comuitat Valenciana". "El cambio lo hemos puesto ya en marcha en la Comunitat Valenciana y por eso necesitamos que se consolide porque o avanza ese cambio o sigue Sánchez, que se olvida de las necesidades e intereses de la Comunitat Valenciana y que solo prima a los separatistas", ha concluido.

"CUIDAR LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL"

Por su parte, la presidenta del PP en València y alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha reivindicado el "compromiso" de los 'populares' para "cuidar la España constitucional". "Creemos que es el momento de salir a la calle", ha apuntado, y ha aseverado que "València no podía faltar". "La ciudad de València siempre ha sido una ciudad leal y una ciudad que siempre ha cuidado de nuestro país y ha arrimado el hombro cuando se ha necesitado", ha defendido.

"Y en este momento tenemos que despertar de este mal sueño que es Pedro Sánchez. Y tenemos que salir a votar, porque las europeas son un punto de inflexión de este mal sueño que es Pedro Sanchéz y es el momento de que se acabe", ha declarado Catalá.

En esta línea, ha insistido en que "València siempre estará al lado de los españoles, de sus necesidades, de sus inquietudes y de los momentos en los que ha de decir basta". "Y este es un momento en el que hay que decir basta", ha apostillado.