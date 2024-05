Mary's Meals alerta del impacto de la actual hambruna en Etiopía: "Nuestro trabajo es ser la voz de estos niños"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Mary's Meals ha alertado de las consecuencias de la actual hambruna en Etiopía que, vaticina, pueden ser peores que las que sufrió el país en la pasada década de los 80. "Nuestro trabajo en España es ser la voz de estos niños", asegura la presidenta de Mary's Meals Spain, Elisalex Lowenstein.

"Hacer saber que es tan fácil ayudar, y que 22 euros cambian la vida a un niño y abren la puerta al futuro...", ha asegurado Lowenstein, quien destaca la labor y el esfuerzo que realiza la ONG desde hace 22 años (10 de ellos en España) para poder alimentar a 2.429.182 niños en 18 países, "en los lugares más pobres", además de trabajar con la población local y adquirir los productos a proveedores de la zona.

Precisamente, en el marco del décimo aniversario de esta organización en España, el fundador de Mary's Meals, Magnus MacFarlane-Barrow, ha viajado a Madrid para asistir a la proyección en el Cine Verdi de los documentales 'Zero Hunger', producida por la ONG Mary's Meals, y el quinto episodio de la serie 'Hagan Lío', de la productora Infinito + 1, de Juan Manuel Cotelo, dedicado íntegramente a dicha organización. Ambas filmaciones tratan de sensibilizar sobre el hambre y el trabajo de dicha organización en su lucha por erradicarla.

Durante su estancia, McFarlane-Barrow ha advertido que las consecuencias de la actual hambruna que vive Etiopía, pueden ser peores que las de los años 80, como ha dado a conocer la ONG, que fue Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en 2023. Así, hay regiones, como la de Tigray, donde las autoridades advierten de que el 91% de la población está expuesta al riesgo de inanición y muerte si no recibe inmediatamente ayuda humanitaria.

La ONG explica que esta región sufre las consecuencias de una guerra civil que, durante dos años, ha producido el desplazamiento de millones de personas y ha destruido las infraestructuras esenciales y los servicios sanitarios. Se calcula que alrededor de 600.000 personas han perdido la vida durante este período a causa del conflicto.

Además, las interrupciones de los suministros básicos de ayuda durante 2023, agravadas por una sucesión de estaciones sin lluvia durante los últimos años, han provocado graves sequías que han dejado vidas y medios de subsistencia en situación de ruina, acelerando la crisis humanitaria que vive la región.

La actual proyección del CIS (Clasificación integrada de las fases de seguridad alimentaria por la FAO) sobre el hambre indica que la mayor parte de Tigray está experimentando niveles de hambre de emergencia en fase 4.

"Es difícil exagerar lo grave que es la situación en Tigray. La gente ya está muriendo de hambre y todo lo que escuchamos sobre el terreno apunta a un temor bien fundado de que será mucho peor si el mundo no responde. Hemos escuchado a niños que nos cuentan que ya no sienten el dolor del hambre, no porque hayan comido, sino porque ya no tienen la energía para sentir dolor", ha manifestado McFarlane-Barrow.

"Resulta inevitable hacer comparaciones entre cómo el mundo se sintió tan impulsado a actuar hace casi 40 años, cuando Etiopía se vio afectada por la infame hambruna de los años 80, y la situación actual, que prácticamente se ignora. Necesitamos asegurarnos de que el terrible resultado al que se dirige Tigray no ocurra, pero va a ocurrir si no actuamos ahora", ha alertado.

Mary's Meals lleva desarrollando su programa de alimentación escolar en Etiopía desde el año 2017. La organización trabaja en terreno con un socio local de confianza para movilizar a las comunidades locales en la organización y el servicio de las comidas en las escuelas, generando crecimiento y resiliencia a largo plazo en la comunidad a través de la educación y la nutrición.

Durante el conflicto, mientras que los programas de alimentación escolar han estado suspendidos, la ONG ha seguido trabajando con su socio para proporcionar comidas calientes a diario y otro apoyo esencial, a los más de 30.000 desplazados por la guerra que han estado viviendo en campamentos de refugiados. Actualmente, la organización benéfica proporciona comidas a más de 45.000 niños en la conflictiva región de Tigray, en el norte del país.

En la actualidad, Mary's Meals atiende a más de 2,4 millones de niños en algunas de las comunidades más pobres del mundo, en países como Malawi, Haití, Madagascar, Yemen, Siria, India y Etiopía. Como señala la ONG, alimentar a un niño durante todo un curso escolar cuesta 22 euros / 19,15 libras / 25,20 dólares (en Estados Unidos).