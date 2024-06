Maroto (PSOE-M) condena la "represión y censura" de Almeida por no reunirse con las trabajadoras de violencia de género

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha condenado la "represión y censura" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por no reunirse con las trabajadoras de la red contra la violencia de género, en huelga este lunes.

Tras secundar la concentración convocada por la plataforma de trabajadoras en Cibeles, Maroto ha puesto en valor "la valentía y el coraje con el que un día más la red de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid, estas trabajadoras incansables, están llevando a la calle una reivindicación justa".

"No se puede prestar un servicio de calidad si se trata mal a las trabajadoras de este servicio", ha razonado la socialista, que ha apostillado que "lamentablemente hoy hubieran querido tener una reunión con el delegado del área, José Fernández, pero no les ha recibido" en un ejercicio de "represión y censura por parte de un Gobierno municipal, de un concejal y un alcalde que no está en el día a día de los problemas de la ciudadanía".

Reyes Maroto ha insistido en que si las víctimas de violencia de género hoy no tienen los servicios necesarios "depende de la acción de este Gobierno". "Estas trabajadoras incansables van a seguir en su lucha mientras no se atiendan sus reivindicaciones", ha asegurado.