María Rey (APM) pide hacer "un ejercicio de autocrítica" y reivindica la importancia de la credibilidad en el periodismo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 (EUROPA PRESS)

El Centro Internacional de Prensa de Galicia (CiPG) ha acogido este viernes un acto para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa organizado por la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela (APSC) en el que la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), María Rey, ha pedido reflexionar en diferentes ámbitos de la profesión, así como hacer "un ejercicio de autocrítica" con noticias que "se suben en menos de cinco minutos" y ha reivindicado la importancia de la credibilidad.

"El periodismo no se puede hacer así, tiene su proceso y no se puede saltar ninguna de las fases. Esa parte de autocrítica tiene que ver en qué estamos fallando para no cargarnos nuestra credibilidad. Si nos ven en las trincheras es porque nos hemos metido en las trincheras", ha señalado la periodista viguesa.

Para introducir el acto, Pastor Lorenzo, director corporativo del CiPG, ha recordado los principios del periodismo "libre, ético e independiente". También ha tenido palabras para Victoria Prego, fallecida esta semana. "Fue un ejemplo de trabajo y polivalencia profesional, experta entrevistadora que estuvo en muchos medios", ha manifestado antes de dar paso a un minuto de silencio en su memoria.

A continuación, el presidente de la Asociación de Periodistas de Santiago, Luis Menéndez, ha procedido a exponer la trayectoria de María Rey, a la que ha agradecido su presencia.

En su intervención, la presidenta de la asociación madrileña ha reflexionado sobre los "retos" de la profesión, desde la financiación de los medios hasta "los bulos y la desinformación" o la precarización laboral.

Asimismo, aún sobre el momento actual de la profesión, ha hecho hincapié en las tertulias, donde "una generación de periodistas experimentados se buscan la vida". También ha puesto el foco en la forma de "conseguir clicks". "Informaciones confusas, que enturbian, pero esto es lo que hay y los periódicos tienen que vivir", ha reconocido.

"PSEUDOPERIODISTAS"

Por otra parte, ha reflexionado también sobre los "pseudoperiodistas" que acuden al Congreso a "montar el show". "Los pseudomedios se nos colaron por un error del sistema, por no tomar mecanismos adecuados", ha lamentado.

"¿Dónde poner freno al bulo?, ha cuestionado María Rey, que ha asegurado que se trata de "dos o tres webs". En esta línea, en relación con las redes sociales, ha pedido "más a las empresas" y que "congelen y comprueben" informaciones que pueden ser bulos antes de difundirlas.

"Seguimos siendo imprescindibles para la profesión, pero como colectivo. Tenemos la profesión más bonita del mundo, pero tenemos que ser leales a lo que nos comprometimos: escuchar, observar, documentarnos y preguntar", ha concluido.

Para finalizar el acto, María Rey ha respondido a varias preguntas de los asistentes a este evento organizado por la Asociación de Periodistas de Santiago.