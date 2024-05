Una manifestación rechaza la "errónea" ampliación del Puerto de Valencia: "Es un desaguisado desde el primer día"

Advierte que habrá "destrucción de empleo" en la terminal sur por un proyecto que "solo se hace para contentar a una compañía"

VALENCIA, 31 (EUROPA PRESS)

Una manifestación ha recorrido este viernes por la tarde el centro de Valencia para mostrar su rechazo a la ampliación norte del Puerto, un proyecto autorizado por el Gobierno que consideran "erróneo" y "fuera de contexto" por las consecuencias que prevén a nivel medioambiental, urbano y laboral. "Desde el primer día, esta ampliación es un desaguisado", han manifestado desde la Comissió Ciutat-Port.

En torno a las 19.00 horas, la manifestación ha partido desde el Paseo de la Alameda y ha recorrido el Puente de la Exposición, la calle Justicia, la Porta de la Mar y las calles Colón, Xàtiva y Marqués de Sotelo hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento de València.

Plataformas vecinales, entidades ecologistas y formaciones políticas se han unido tras dos grandes pancartas con los mensajes: 'No a l'ampliació del port' y 'Més port? No, gràcies'. Tras la cabecera de la manifestación, se han podido ver carteles con lemas como 'Stop creuers', 'Si vius a la costa, l'ampliació no és la resposta', 'Amplia tu mente, no el puerto' o 'Port ampliat, litoral arrasat'.

'Más de lo mismo lleva al abismo', 'Més València, menys port', 'El litoral per al poble, no per als especuladors', 'Per l'horta', 'Dret a l'aire net', 'La ciutat per a qui l'habita' o 'Volem una València viva' son algunas de las consignas que han llevado los manifestantes en las pancartas, al grito de 'No, no, no a l'ampliació' durante todo el recorrido.

La marcha se ha convocado por tercer año consecutivo por la Comissió Ciutat-Port, de la que forman parte entidades como Per l'Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció, El litoral per al poble, Juventut x el clima o València Saludable.

Desde la Comissió, el integrante del equipo jurídico Antonio Montiel ha instado a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a "reconsiderar" el proyecto y "asumir que los miembros de su consejo de administración tienen una responsabilidad personal si votan a favor de una licitación que después podría ser anulada por los tribunales", ya que ha asegurado que Valenciaport "no ha asumido que está judicializado el proceso de ampliación" mediante un recurso contencioso-administrativo.

"EFECTO CASTOR"

En consecuencia, Montiel ha advertido que si la APV sigue adelante "se podría provocar un efecto Castor" --en alusión al fallido almacén de gas frente a las costas de Vinaròs-- en el que "al final todos pagarían la mala idea". "Continuaremos la lucha judicial", ha garantizado, recalcando que confían en sus estudios que "demuestran que la ampliación es innecesaria no solo desde el punto de vista medioambiental o económico, sino también social".

También de la Comissió, en representación de Ecologistes en Acció, Pau Monasterio ha destacado que la protesta busca rechazar la ampliación y reivindicar la puesta en marcha de medidas "mucho más a largo plazo que sean beneficiosas para todos", como derribar el dique norte para restaurar la arena de las playas del sur, "deshacer la ZAL (Zona de Actividades Logísticas) y recuperar La Punta" o realizar "una conexión más natural entre l'Albufera y la ciudad".

"Desde el primer día, esta ampliación es un desaguisado con o sin DIA (Declaración de Impacto Ambiental). La cuestión de la declaración ambiental es el mínimo que legalmente y moralmente tendría que haber, pero para nosotros la razón por la que se hace la ampliación es totalmente errónea y está fuera de contexto", ha aseverado, remarcando que "la cuestión de la DIA es más que nada legal".

Por parte de los trabajadores del Puerto, el presidente del comité de empresa CSP Iberia en Valencia Terminal --terminal pública de la ampliación sur--, Julián Pérez, ha coincidido en que el proyecto es "totalmente innecesario", además de augurar que "provocará una destrucción de empleo porque se trata de un traspase de la terminal sur hacia la terminal norte y por un proceso de automatización y de reconversión industrial que pretende la Autoridad Portuaria".

"Hay espacio suficiente con el puerto que tenemos actualmente", ha recalcado, y ha estimado que más de 300 trabajadores se podrían ver afectados porque "el volumen de la terminal sur se puede ver reducido a la mitad" al "trasvasar toda la mercancía de MSC a la ampliación norte". Por tanto, ha denunciado que "esta obra no se hace para captar nuevos tráficos, sino exclusivamente para contentar a una compañía".

Precisamente este viernes, la mesa de contratación de las obras de la terminal de contenedores de la ampliación norte ha decidido proponer para la adjudicación a la UTE formada por Acciona Construcción, S.A., Jan de Nul NV y Grupo Bertolín, S.A.U., en su oferta variante.