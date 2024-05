Maite Araluce, reelegida como presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha reelegido esta mañana en su asamblea general ordinaria de asociados, con un 100% de los votos, a Maite Araluce como su presidenta, según ha informado en un comunicado.

También se han refrendado las cuentas de la asociación correspondientes a este último ejercicio, así como la gestión de la junta, todo con el 100% de votos a favor de sus asociados.

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha explicado a los asociados en el acto, celebrado en el Centro Cultural Chillida de Moratalaz, en Madrid, el plan de acción que guiará el día a día de su junta directiva durante la próxima legislatura, que seguirá la estela del trabajo realizado en estos últimos años.

"Puede que ETA ya no mate, pero sus víctimas seguimos estando aquí y necesitando una asistencia específica e integral. Pero es que en la AVT no sólo tenemos víctimas de ETA, tenemos víctimas de más de 15 grupos terroristas que tienen sus particularidades y sus necesidades. No se puede invisibilizar a un colectivo tan numeroso y tan importante en nuestro país, aunque a algunos les duela", ha subrayado Araluce.

En este nuevo mandato, acompañarán a Maite Araluce como junta directiva las mismas cuatro personas que han estado a su lado en los últimos tiempos. En concreto, formarán parte de la junta, Víctor Manuel López Palma, como vicepresidente; Narcisa López Castro, como secretaria general, y Ana Isabel Díaz Delgado y Milagros Valor San Román, como vocales.