Madrid defiende el plan de inmigración ante Vox, a quienes pregunta si las deportaciones pasan por "tirarles al mar"

Cree "que en España no existe una política migratoria porque se dice una cosa en Bruselas y otra en Mauritania"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha defendido el futuro plan estratégico de inmigración frente a un Vox que quiere "deportar de forma masiva", para preguntarse cómo y si es "tirándolos al mar".

Ha sido la concejala de Vox Carla Toscano quien ha elevado a la comisión del ramo una pregunta sobre por qué el área "no contempla otras alternativas ante la convocatoria de audiencia pública por la elaboración del plan estratégico en materia de inmigración".

"Nosotros vamos a continuar con ese proceso de escucha activa en esa estrategia para las personas migrantes en la ciudad de Madrid", ha contestado el delegado. Toscano ha criticado a Fernández por militar en un partido, el PP, "que en el Congreso ha votado a favor de la regularización masiva de 500.000 inmigrantes ilegales, que luego serán 2 millones por la reagrupación familiar".

Tras criticar tanto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, Toscano ha sostenido que lo que hace Vox es defender "una inmigración legal, regular y ordenada", lo que le ha llevado a criticar la consulta del Ayuntamiento porque busca que la sociedad madrileña "trague la inmigración ilegal" en un "efecto llamada".

"Ustedes (al PP) son cómplices de la inmigración ilegal, son cómplices de la izquierda y son responsables de todos los perjuicios que sufran los madrileños", ha concluido Carla Toscano. Sus palabras le han producido "vergüenza" al delegado.

Fernández se ha referido al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, "que ha dicho que hay que hacer deportaciones masivas, que ha ido incluso a Ceuta". "Pero yo le pregunto, ¿cómo se hacen esas deportaciones masivas? Claro, una cosa es decirlo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Los tiramos al mar? ¿Esa es la solución que plantea el señor Ortega Smith y el grupo municipal Vox? ¿Los tiramos al mar?", ha preguntado a la edil Toscano.

El 'popular' les ha recomendado que se ponga a "hablar y a hacer oposición a Pedro Sánchez", a quien no le dicen "que en España no existe una política migratoria, que ese es el problema que hay, porque se dice una cosa en Bruselas y otra en Mauritania".

"Nosotros estamos en contra de la inmigración ilegal, pero hay que ver cómo se actúa contra ella, no tirándolos al mar, señora Toscano, no diciendo deportaciones masivas. Porque es que ustedes, en sus políticas, al final la conclusión es que a unos los quieren meter en el armario y a otros los quieren deportar de forma masiva y tirándolos al mar", ha lanzado a la edil de Vox.

José Fernández ha aseverado que lo que busca el PP en la ciudad de Madrid dentro de sus competencias "es que no se creen guetos". "No queremos guetos, queremos que todos se sientan madrileños, para lo bueno y para lo malo. Con derechos y deberes, con responsabilidad. Pero no olvide, señora Toscano, que son personas. ¿Inmigración legal? Sí. Y personas, sobre todo", ha concluido el delegado.