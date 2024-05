López Miras defiende que el PP se ocupa de los españoles y critica a Sánchez: Ahora sus socios son los talibanes

MURCIA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido que el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, se ocupa de los "españoles y los murcianos" mientras el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está pendiente del expresidente catalán Carles Puigdemont, las declaraciones del mandatario argentino Javier Milei y de sus socios, que "ahora en política exterior son los talibanes". "Esas no son las personas correctas para ocuparse", ha indicado.

El presidente murciano se ha referido así después de que el movimiento fundamentalista talibán afgano haya agradecido este viernes a Irlanda, Noruega y España su decisión conjunta de reconocer al Estado de Palestina como un "paso positivo".

López Miras ha reivindicado la labor y el compromiso del presidente del PP con la Región de Murcia, señalando que "es muy importante que un político se ocupe de las personas". "Pero hay que ocuparse de las personas correctas, de las adecuadas. No diré yo que Pedro Sánchez no se ocupa de las personas. Pero se está ocupando de Puigdemont, de Milei y ahora de sus socios en política exterior que son los talibanes. Esas no son las personas correctas para ocuparse", ha apuntado.

"Hay que ocuparse de los españoles, hay que ocuparse de los murcianos, hay que ocuparse de los que cada mañana trabajan, levantan a la persiana y sacan este país hacia adelante. Y el único que se preocupa de ellos es el presidente Feijóo", ha recalcado.

López Miras ha advertido que las elecciones europeas del próximo 9 de junio "son muy importantes" porque ese día, "además de ser el aniversario de la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía", puede ser "el del inicio del fin de las políticas sectarias de Pedro Sánchez con la Región de Murcia".

López Miras les ha pedido a los 2.500 afiliados y simpatizantes congregados en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia que en las dos próximas semanas estén en la calle para ayudar a la Región.

"Algunos pueden creer que estas elecciones no sirven para cambiar gobiernos y están muy equivocados", ha advertido el líder del PP murciano, "estas elecciones europeas sirven para marcar la puerta de salida de algunos gobiernos".

A su juicio, "estas elecciones europeas pueden ser el principio del fin de quien más ha castigado la Región de Murcia en los últimos años que ha sido el Partido Socialista", por eso, ha reiterado, "es importante que estemos movilizados, que estemos implicados".

En este sentido, ha resaltado que en estas elecciones "la Región de Murcia se juega mucho, porque pueden cambiar gobiernos", puede acabar con el "maltrato del Partido Socialista a la Región de Murcia".

Un "maltrato" al que López Miras no le encuentra "explicación". Ha lamentado que ante cualquier cuestión importante para la Región "el PSOE y Pedro Sánchez miran para otro lado, nos maltratan y nos perjudican", desde el agua, infraestructuras y financiación, entre otros.

López Miras se ha mostrado seguro de que, en España, "hay agua para todos, sin enfrentar a nadie"; ha abogado por que se vuelva a contar con los agricultores para tomar decisiones que les afectan; ha criticado que Sánchez "sólo haya hablado de una joya como es el Mar Menor para enfrentarnos, para sacar rédito político, para prometer mucho y no dar nada"; y ha lamentado que al proyecto de ampliación del puerto de El Gorguel, un proyecto de cientos de millones de euros y de miles de puestos de trabajo, la señora Ribera "le ha dado carpetazo, de forma unilateral, por orden de Pedro Sánchez".

"Estas son sus formas de actuar" con la Región, mientras vemos como en otras comunidades autónomas se "celebran grandes inversiones por parte del Estado"

Por eso ha pedido a los congregados en la Plaza de Belluga que se movilicen durante estas dos semanas, que estén en la calle y que transmitan este mensaje.

Asimismo, ha insistido en que hay que votar al Partido Popular para que "la ministra socialista que más daño ha hecho a la Región de Murcia --en referencia a Teresa Ribera, cabeza de lista socialista--no pueda decidir en Europa".

"Hay que votar al Partido Popular para acabar con los ataques de la izquierda a la agricultura, para apartar las políticas del agua del sectarismo ideológico del Partido Socialista y para enseñarle a Sánchez la puerta de salida de la Moncloa", ha afirmado.

Finalmente, se mostró convencido de que "si el Partido Popular gana de forma rotunda las elecciones el próximo 9 de junio, en poco tiempo Feijóo será el presidente que necesitamos".