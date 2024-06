Líder PSOE Extremadura felicita al PP, no se siente cuestionado e invita a Guardiola a convocar elecciones

MÉRIDA, 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha felicitado al PP por haber "ganado" las elecciones europeas en la región, y ha señalado que él no se siente cuestionado por los datos obtenidos por su partido en la comunidad toda vez que él no se presentaba a los comicios y, además, a su juicio no se pueden comparar elecciones en "escenarios" diferentes.

Así, ha lamentado que las elecciones europeas de este pasado domingo se han convertido en lo que quería el PP, que era "un plebiscito" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque a su juicio los 'populares' "han fracasado" en dicha idea porque creían que iban a "ganar por goleada" y "no lo han hecho".

En todo caso, ha invitado a la presidenta de la Junta, la 'popular' María Guardiola, a convocar elecciones en Extremadura si tal y como ésta ha defendido cree realmente que "esto (las elecciones europeas) es un cambio de ciclo" en la región.

"Ella (Guardiola) tiene el botón rojo (de la convocatoria de elecciones) para pulsarlo cuando quiera", ha espetado Gallardo, quien ha subrayado que en el PSOE en Extremadura están "preparados para hablar de Extremadura y realmente para gobernar Extremadura si los extremeños quieren"; y ha añadido que, no obstante, no cree que sea "bueno ni positivo" convocar comicios ahora en la región porque "la gente está cansada de elecciones".

De este modo se ha pronunciado Gallardo en rueda de prensa este lunes en Mérida en la que ha valorado que desde su partido en la región no han sabido o no han podido "convencer" a los electores de la "importancia" de las elecciones europeas de este pasado domingo. "Han sido unas elecciones europeas donde los protagonistas no han sido los cabezas de cartel, sino los líderes nacionales", ha espetado.

También, preguntado por los medios sobre si en los resultados del PSOE en Extremadura en este 9J han podido influir cuestiones como la situación de denuncias que sufren la mujer o el hermano de Pedro Sánchez, el líder de la formación en la comunidad ha dicho que "no".

En su rueda de prensa, Gallardo, además, ha subrayado que su partido, una vez pasado el 9J va a centrarse en lo que ha buscado siempre, que es "lo realmente importante, que son Extremadura, sus problemas, los intereses de los extremeños".

SEGUNDA VUELTA DE LAS GENERALES

Tras analizar los resultados del 9J, ha felicitado al PP de Extremadura por haber ganado las elecciones europeas en la región. "No hemos sabido o no hemos podido convencer a los electores de la importancia de la cita de ayer. Europa es libertad, es democracia y es derechos humanos".

"Creemos en la libertad y en la democracia, como los conservadores, pero discrepamos en los derechos y no hemos sabido canalizarlos", ha dicho, porque "estas elecciones han sido una segunda vuelta de las generales", ha espetado Gallardo, quien ha lamentado que el 9J "se ha convertido en lo que ya habían anticipado que iban a ser por parte del PP: un plebiscito contra Sánchez".

En este sentido, ha añadido que "han sido unas elecciones europeas donde los protagonistas no han sido los cabezas de cartel, sino los líderes nacionales", ha añadido; y ha señalado que en todo caso si se tiene que evaluar el "plebiscito", al PP "no le ha funcionado" porque "aunque las ha ganado (las elecciones) el objetivo de doblar en escaños al PSOE no se ha cumplido".

En cualquier caso, y tras señalar que el 9J se ha registrado "una abstención altísima", ha defendido que lo "más importante" que, tras el 9J, continúe con su idea desde que es secretario general del PSOE en Extremadura de "poner el énfasis en lo realmente importante que es Extremadura y cómo vamos a defender a Extremadura en los retos del futuro".

Al respecto, Gallardo ha remarcado que el PSOE de Extremadura "defenderá a los extremeños por encima de cualquier circunstancia como un partido que defiende claramente la extremeñidad, y en ese sentido con autonomía total". "Si hay algo que hemos demostrado en este tiempo es que nosotros defendemos lo mismo en Extremadura que en Madrid", ha dicho.

También ha incidido en que su partido en la comunidad será "el altavoz también de esa España mal llamada vaciada que se seguirá vaciando si no trabajamos políticas de cohesión". Así, ha señalado que hay retos por delante como el sistema de financiación para el que el PSOE trabajará para que sea "justo y solidario"

De igual modo, ha ahondado en que el PSOE en Extremadura "es un partido de centro izquierda" pero que aspira a tener una "amplia mayoría" y para ello va a defender a los trabajadores, a las empresas para que "puedan crecer y venir".

NO SE SIENTE CUESTIONADO

Por otra parte, preguntado por los medios sobre si se siente cuestionado por los resultados obtenidos por el PSOE en Extremadura en las elecciones del 9J, Miguel Ángel Gallardo ha dicho que no.

"Yo no me siento cuestionado porque yo no me presentaba a las elecciones ayer", ha afirmado. "El PSOE está en este caso comparando los resultados con el año 2019, unas elecciones donde los índices de participación rondaben el 68 por ciento y hoy se ha votado el 48 solamente. No solamente no me siento cuestionado, sino que no me he presentado a las elecciones", ha incidido.

También, cuestionado sobre si la baja participación ha podido influir en los resultados de su formación, ha señalado que las europeas "suelen tener una participación baja" y "más" tras un ciclo donde se han producido seis elecciones donde, a su juicio, se ha "visualizado el cansancio del electorado" con "plebiscitos permanentes".

Asimismo, en cuanto a si la amnistía en Cataluña ha podido influir también en los datos obtenidos por los socialistas este 9J, Gallardo ha reconocido que en Extremadura "hay un posicionamiento en contra de la amnistía", aunque al mismo tiempo también él entiende que "ha servido para fomentar la concordia entre España y Cataluña y que se abra un nuevo ciclo donde a partir de ahora se vuelva a hablar de lo importante".

En cuanto a la aparición en el Parlamento Europeo de formaciones como 'Se acabó la fiesta', Gallardo ha reflexionado que "cuando en política la sociedad se polariza porque los partidos contribuyen a ello, cuando hay un enfrentamiento feroz y cuando se convierten las elecciones en un plebiscito siempre hay organizaciones que surgen no para votar a favor de, sino para votar en contra del sistema, del PSOE, del PP y eso suele entrar como cuchillo caliente en la mantequilla".

PARALELISMO CON FRANCIA

Por otra parte, preguntado sobre si cree que Pedro Sánchez debería hacer como Macron en Francia y convocar elecciones tras el 9J, el socialista extremeño ha afirmado que si estos comicios el PP los plantebada como "un plebiscito" y dicho partido decía que "ganaría por 10-12 puntos", esto no lo ha logrado.

"Si realmente el objetivo que se marcaban (los 'populares') era doblar al PSOE en escaños no lo han logrado", ha espetado Gallardo, quien ha añadido a continuación que además "cada elección es única".

En esta línea, ha incidido en su idea de que "trasladar paralelismos o trasladar a la ciudadanía sobre estas elecciones resultados que nada tienen que ver es un error". "Las elecciones hay que compararlas europeas con europeas, nacionales con nacionales, regionales con regionales y locales con locales", ha dicho.

"Se ha hablado en clave nacional" y "es una realidad que las ha ganado el PP por cuatro puntos en España" pero "no las ha ganado para que ese plebiscito uniera al señor Sánchez porque la realidad es que han estado preocupados hasta el último minuto", ha concluido.