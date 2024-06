La Junta de CyL, Capgemini, Atresmedia o Womenalia, entre los galardonados por su conciliación en los Premios Vivofácil

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León, Capgemini, Atresmedia o Womenalia han sido algunos de los galardonados por su conciliación y corresponsabilidad en los Premios Vivofácil 2024, antes conocidos como los Premios Alares.

Estos galardones reconocen a instituciones públicas, empresas, Centros Especiales de Empleo, agentes sociales, personal directivo, medios de comunicación e investigadores que sobresalen en el ámbito de la conciliación y la corresponsabilidad en España.

Así, en la categoría de instituciones públicas de los XVIII Premios Nacionales a la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal, al Fomento de la Corresponsabilidad y a la Responsabilidad Social, el primer premio ha sido para la Junta de Castilla y León. El accésit se lo ha llevado el Ayuntamiento de Majadahonda.

En la categoría de gran empresa, el primer premio ha sido para Capgemini mientras que la empresa de ingeniería Arup se ha llevado el accésit. En la categoría mediana Empresa, Dentsu Spain SLU y Merkle CXM Spain SLU han conseguido el primer premio, mientras que el accésit ha sido para Femxa por su oferta formativa.

En la categoría pequeña empresa, el primer premio ha sido para Hemper, una marca de moda regenerativa, mientras que Taisi, empresa del sector alimentario, ha obtenido el accésit. En la clasificación que engloba a las organizaciones pertenecientes a Agente Sociales, el primer premio ha sido para Escuela Cultura de Paz y el accésit ha sido para la Asociación Talismán.

En la categoría de personal directivo, el primer premio ha recaído en Iker Barricat, Country President The Adecco Group Iberia; y, el accésit en Fátima Zel-Lal Prieto, de la empresa Knowmad Mood. En la categoría de profesionales de los medios de comunicación, el primer premio lo ha recibido Toñi Moreno, por su programa 'Hoy en día' en Canal Sur y la segunda temporada del podcast con Cuidkers en Podium Podcast.

En la clasificación de medios de comunicación, el primer premio ha sido para los informativos de Atresmedia: Noticias de la mañana, Noticias 1, Noticias 2 y Noticias fin de semana de Antena 3; así como laSexta Noticias 14:00 la Sexta Noticias 20:00, la Sexta Clave y laSexta Noticias fin de semana y laSexta.

En el sector audiovisual, ha resultado ganadora la película 'Vaya vacaciones', de Víctor García León (producida por Creced y Multiplicaos y Telecinco Cinema y distribuida por Universal Pictures). El corto 'Las piedras de Luna', de Patricia de Luna, se ha llevado el accésit por visibilizar la problemática de la conciliación familiar desde la mirada de una niña.

En la categoría Innovación y ensayo, el primer premio ha sido para Womenalia por su estudio sobre 'Tendencias en la conciliación en las empresas españolas' y en la categoría Profesores e Investigadores, el primer premio ha sido para Nuria Reche Tello, mientra que el accésit ha sido para Cristina Castellanos Serrano.

Además, los XIII Premios Nacionales a la Excelencia en la Inclusión Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales de las Personas con Discapacidad, que también se han dado a conocer en dicha gala, han galardonado en la categoría Gran empresa a Pfizer; en la categoría PYME, a Proteos Biotech; en la categoría profesionales de la inclusión laboral de personas con discapacidad, a Clara Garrido y en la categoría Eentros Especiales de Empleo a Timpers, por promover políticas y medidas de salud y bienestar a favor de las personas con discapacidad en los entornos de trabajo.

"Los premios que entregamos reconocen a aquellas personas, empresas e instituciones que han demostrado un impacto social extraordinario. Estos galardonados no solo destacan por su responsabilidad social, sino que también son líderes y referentes en el mercado. He podido constatar a lo largo de toda mi vida profesional que, a mayor impacto social, mejores resultados empresariales. Lo he comprobado una y otra vez. Todo lo que das a la sociedad te vuelve centuplicado. Es un círculo virtuoso que lleva a la verdadera diferenciación. Provoca un impacto profundo en la mente de los consumidores, un liderazgo sólido", ha defendido en el evento el fundador de Fundación Vivofácil, Javier Benavente.