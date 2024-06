Junqueras cree que no podrá presentarse a una repetición electoral: "El TS no me lo pondrá fácil"

El expresidente de ERC Oriol Junqueras cree que pueda presentarse a unas futuras elecciones catalanas ni tampoco a una hipotética repetición electoral si no hay acuerdo para presidir la Generalitat, ya que duda de que el Tribunal Supremo (TS) le aplique la Ley de Amnistía: "Yo no puedo presentarme. Vista la experiencia, el Tribunal Supremo no me lo pondrá fácil".