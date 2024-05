Irene Montero pide una "voz fuerte" en Europa que "defienda la paz, el fin del genocidio y los derechos sociales"

Critica la política de "hipocresía" porque "no se puede decir que estás con el pueblo palestino y llamar amigo al Estado de Israel"

IRUN (GIPUZKOA), 30 (EUROPA PRESS)

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha afirmado que es necesaria una "voz fuerte" en Europa que "defienda la paz, el fin del genocidio y los derechos sociales". Además, ha criticado la política de "hipocresía" porque "no se puede decir que estás con el pueblo palestino y llamar amigo al Estado de Israel".

Además, ha asegurado que "el voto que se basa en los principios éticos, morales, el que defiende la paz frente a la gran coalición de la guerra, el que defiende el fin del genocidio y que llama genocidio y no terrible conflicto palestino-israelí, que eso significa quitarle responsabilidad al genocida y criminal de Netanyahu, es importante".

En un mitin en la localidad guipuzcoana de Irun, ha pedido a la ciudadanía que el 9 de junio "este país llene las urnas de votos por la paz, por el fin del genocidio en Palestina, porque los genocidas no queden en la impunidad, por romper ese consenso bélico que nos vende la guerra como inevitable, que nos lleva a un conflicto abierto entre potencias nucleares y que nos lleva también a una economía de guerra que están ya sufriendo los pueblos de Europa".

La candidata de Podemos ha advertido de que la guerra "también aumenta el precio de la energía, el precio de los alimentos" porque, según ha dicho, "cada euro que invertimos en tanques, en armas, es dinero que perdemos, de que haya pediatras en los centros de salud, de que haya centros de salud en las zonas rurales, de que los profesores tengan derechos laborales garantizados en la educación pública".

"Implica el asesinato y la muerte de miles de personas inocentes, pero también trae sufrimiento a los pueblos de Europa que ven cómo sube el precio de las hipotecas, cómo el alquiler sigue por las nubes. La guerra hace aún más grande la desigualdad que ya existe", ha subrayado.

Tras alertar de que España "puede estar siendo un país de tránsito para las armas que el Estado genocida de Israel usa para masacrar al pueblo palestino", ha llamado a exigir al Gobierno central que "paralice ese barco si llega a puerto español y retenga esa carga para impedir por todos los medios que esas armas puedan terminar usadas por Israel".

"Necesitamos que se ponga en pie toda esa gente honesta que sabe que la política no puede ser un permanente acto de hipocresía, porque no se puede decir que estás con el pueblo palestino y llamar amigo al estado de Israel, porque Israel es un estado genocida, una potencia ocupante desde hace décadas con una política criminal, terrorista de apartheid y de asesinato masivo de la población palestina".

De este modo, ha insistido en la necesidad de que "esa dignidad se traduzca en votos que puedan permitir romper el consenso europeo en el apoyo y la complicidad absoluta con el Estado genocida de Israel" y ha censurado la "foto de la crueldad de Abascal con Netanyahu", al tiempo que ha lamentado que este último "cuenta con el apoyo y la complicidad militar, política, mediática y económica de Estados Unidos y de Europa".

La dirigente de Podemos ha pedido votos para "romper el consenso que está "llevando a Von Der Leyen a hacer una gran coalición de guerra en Europa y hacer que en la Comisión Europea entren los antiabortistas, los negacionistas del cambio climático y los negacionistas de la violencia contra las mujeres".

De este modo, ha insistido en que "hay que parar a la extrema derecha". "No pueden terminar lavándoles la cara porque Europa se juega mucho y Palestina también y la humanidad también", ha afirmado.

Por otro lado, ha resaltado que el próximo 9 de junio se juegan cuestiones muy importantes como la vivienda y hacer frente a "los grandes fondos buitre, grandes especuladores que están secuestrando nuestro derecho a la vivienda para convertirlo en un negocio".

Además, ha subrayado que "si ningún ser humano es ilegal", eso tiene que "convertirse en la política pública más poderosa de Europa y de España". "Necesitamos defender que ningún ser humano es ilegal y llenar las urnas de votos de toda la gente que sabe que en nuestras fronteras tiene que haber ayuda humanitaria, acogida, mantas, comida caliente, agua y no concertinas y no barreras para la gente que huye de las guerras, de las crisis climáticas, de la persecución LGTBI fóbica, del machismo y la violencia machista", ha afirmado.

SERVICIOS PÚBLICOS

Irene Montero también ha remarcado que "lo más valioso que tenemos cada una de nosotras juntas son los servicios públicos", por lo que ha instado a "impedir las privatizaciones, porque las élites privatizan para poder robar". "Los servicios públicos, la educación, la sanidad, las políticas públicas feministas. Quien sobra en Europa no son los migrantes, son los fondos buitre, los especuladores", ha remarcado.

Asimismo, ha abogado por "prohibir las zonas de exclusión LGTBI que está imponiendo la extrema derecha en Europa" y ha considerado que "el derecho a la libre determinación de la identidad de género no puede seguir siendo una recomendación; tiene que ser una obligación porque de ello depende la felicidad y el bienestar de miles de personas en toda Europa".

"Si lo que no es consentimiento, es agresión sexual, necesitamos que Europa destine un suelo mínimo de inversión del 5% para las políticas que nos permiten proteger a todas las mujeres que son víctimas de cualquier forma de violencia sexual", ha remarcado.

Finalmente, la ex ministra de Igualdad ha incidido en que "somos más quienes creemos que otro mundo es posible, quienes cuando miramos a nuestro alrededor vemos que tenemos problemas muy serios para acceder a una vivienda, para garantizar nuestro derecho a la educación o a la salud y que no nos conformamos, que no compramos ese discurso de que hemos ido demasiado lejos, de que así es la vida, de que las cosas no se pueden resolver".

Por ello, ha pedido que el próximo 9 de junio los ciudadanos que acudan a las urnas "voten con firmeza ideológica, con principios, desde las entrañas, con el convencimiento íntimo de que sí se pueden cambiar las cosas".

GARRIDO

Por su parte, Pilar Garrido ha advertido de que "los resultados de las elecciones van a marcar nuestras vidas" y ha recordado que "la UE es la que tiene la batuta y decide qué se puede hacer o no desde los ayuntamientos, las diputaciones o el Gobierno Vasco".

"El puño de hierro de la UE y del Banco Central Europeo va a marcar las políticas y Podemos es la garantía de que se van a poder llevar a cabo políticas progresistas a todos los niveles", ha afirmado.

Además, ha asegurado que en estas elecciones "están en juego dos modelos: la economía de guerra, esa que supone más armamento, más recortes y más políticas austericidas, y la economía de paz, esa que fortalece los derechos sociales, pone freno a los especuladores y apuesta por la solución dialogada a los conflictos".