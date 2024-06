Illa (PSC) dice que el Gobierno de España dará respuesta a la singularidad de Cataluña en materia de financiación

Promete trabajar de forma "inmediata" para mejorarla

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este sábado que el Gobierno de España liderado por el PSOE quiere "dar una respuesta a la singularidad de Cataluña" en materia de financiación y ha prometido ponerse a trabajar de forma, textualmente, inmediata para conseguir su mejora.

"¿No deseamos todos que Cataluña disponga de mejor financiación y de más recursos? Yo me quiero poner a trabajar de forma inmediata para conseguir estos objetivos", ha afirmado Illa en la 15 Assemblea de la Federació del PSC del Baix Llobregat en Gavà (Barcelona).

El dirigente socialista ha aludido al propósito de otras formaciones de conseguir una mejor financiación para Cataluña y ha asegurado que el Gobierno de España, encabezado por los socialistas, "ayudará" con esta labor porque, textualmente, tiene voluntad de escuchar.

A su juicio, Cataluña no puede ser la tercera en aportar recursos y la decimocuarta en recibir recursos, ha dicho: "Esto no es justo. No es ningún privilegio lo que pedimos. Es una cuestión de justicia".

Ha insistido en que no se trata de privilegios para Cataluña y ha apuntado al liderazgo de una nueva etapa que "se decidirá en Cataluña y desde Cataluña, sin mezclar carpetas".

MAYORÍA PROGRESISTA

Asimismo, ha asegurado que mantendrá sus compromisos "de no explorar ninguna vía alternativa" que no sea una mayoría progresista para configurar un gobierno en Cataluña, tras las elecciones del 12 de mayo.

"La única opción que exploraremos es la de un Govern progresista, la mayoría progresista, a la que los catalanes dieron apoyo el pasado 12 de mayo", ha aseverado.