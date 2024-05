Iglesias acusa a Sánchez de "cobarde" por no afrontar el 'lawfare' y critica el "silencio" de Díaz

Carga contra la líder de Sumar por no solidarizarse con Montero y con él por el juicio contra el hombre que les acosó

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser "un cobarde que legitima a los mafiosos" y de no decir la verdad respecto al 'lawfare' y los medios de comunicación tras la denuncia contra su mujer, Begoña Gómez, a la vez que ha reprochado a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, su "silencio" después de los insultos que recibió junto a Irene Montero a las puertas del juicio contra el hombre que les acosó.

Así se ha pronunciado este miércoles en un acto electoral de Podemos en Barcelona, junto con la coordinadora de Podem y candidata 12 a las europeas, Conchi Abellán, y el exjefe de gabinete de Iglesias en la vicepresidencia y candidato a las europeas, Julio Rodríguez.

Iglesias también ha acusado a Sánchez de ir "a lamerle la almorrana al que estaba conspirando contra su mujer", y ha señalado explícitamente al periodista Antonio García Ferreras, a quien el presidente concedió una entrevista tras tomarse cinco días de reflexión después de la denuncia contra su esposa.

Ha criticado que Sánchez concediese esta entrevista: "Eso es ser un político inteligente, eso es ser un político hábil, eso es adaptarse al mercado de demanda de la política, eso es ser un cobarde que legitima a los mafiosos".

"NO NECESITAMOS COBARDES"

Ha asegurado que Sánchez no se atreve a decir la verdad, sino verdades a medias, tras la denuncia contra su mujer: "Y no necesitamos cobardes, necesitamos a gente que se atreva a decir la verdad", ha añadido el exvicepresidente del Gobierno.

También ha asegurado que no es fácil decir la verdad sobre la guerra, y ha añadido que fue Podemos quien se atrevió a decir "no" al envío de armas a Ucrania desde el estallido del conflicto, tras lo que ha criticado que "hubo una izquierda que pensaba que la política es un mercado de demanda y dijo que bueno, de entrada no, pero al final que sí".

GUERRA DE UCRANIA

El exlíder de los morados ha sostenido que solo hay dos maneras de que se acabe la guerra en Ucrania, y que una de ellas es la que asegura que defiende el presidente francés, Emmanuel Macron: "Que vayan soldados de países de la Unión Europea, a ser posible del sur de Europa. Soldados españoles, italianos, griegos, portugueses, volviendo en cajas de madera con la banderita a sus países después de enfrentarse a soldados rusos".

Ha asegurado que quienes defienden el envío de soldados "nunca van, ni sus hijos tampoco", y ha apostado por una mesa de negociación que asegure un alto el fuego y que, por muy larga que sea, impida un baño de sangre, en sus palabras.

YOLANDA DÍAZ

Iglesias también ha criticado que la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, no se haya solidarizado con él y con la candidata de Podemos a las europeas y exministra de Igualdad, Irene Montero, por el juicio que se ha celebrado esta semana contra un hombre que presuntamente les acosó durante siete meses en su domicilio.

"Señora vicepresidenta segunda, nosotros la hicimos ministra. Qué le habría costado poner un tuit de solidaridad. No, silencio", ha subrayado Iglesias, que ha sostenido que decir la verdad es lo contrario de callarse.

El exvicepresidente ha recordado que fue a visitar a los líderes independentistas en prisión, y ha destacado que también se ha solidarizado con Sánchez por el caso de su mujer, "y también con los miembros de Sumar en el Gobierno cuando un ministro de Exteriores israelí les llama antisemitas", ha puntualizado.

CONFLICTO EN GAZA

Sobre el conflicto en Gaza, que Iglesias ha calificado de genocidio, ha criticado que Sánchez haya anunciado el reconocimiento de Palestina "a 10 días de las elecciones europeas", y le ha reprochado que haya hablado de las acampadas de los estudiantes en el Congreso.

"Los estudiantes han respondido con mucha claridad: Queremos la ruptura de relaciones. No nos utilicen. No hable de las acampadas en sede parlamentaria, señor presidente. Nosotros no estamos para lavarle la cara a usted", ha asegurado Iglesias.

Por su parte, Abellán ha apostado por transformar Europa, y ha defendido que "solo se han transformado las cosas cuando Podemos ha estado en el Gobierno, por mucho que vengan Gobiernos de coalición", en alusión velada a los representantes de Sumar del Ejecutivo central.