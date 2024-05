Guardiola pide una Europa fuerte que arrincone a nacionalismos y populismos frente a la deriva del PSOE

La presidenta extremeña señala que Pedro Sánchez "ha resucitado un procés que pone en jaque a todo el país"

CARMONITA (BADAJOZ), 4 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha considerado este sábado que "es muy importante que estemos unidos todos los españoles y extremeños que defendemos y que creemos en la democracia, la Constitución, la separación de poderes, la calidad de las instituciones, la igualdad entre territorios y la libertad de prensa" frente "a la mentira y a la política ficción".

Según ha señalado, una Cataluña gobernada por el constitucionalismo que a su juicio representa el candidato del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y una "Europa fuerte que arrincone a nacionalismos y populismos serán clave para defender el Estado de derecho y frenar la deriva del PSOE y de sus socios que están condenando a España a la inestabilidad".

María Guardiola se ha pronunciado de estaa forma este sábado durante la celebración del Día de Afiliado que ha tenido lugar en la localidad pacense de Carmonita.

Durante su intervención, la presidenta del del PP extremeño ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "haber resucitado un procés que pone en jaque a todo el país, todo a cambio de rascar unos días más en la Moncloa".

En ese sentido, la presidenta extremeña también ha señalado Sánchez "se ha convertido en el primer presidente en disfrazar de cartas de amor la irresponsabilidad, la coacción y el ataque al Estado de Derecho".

"España merece otro presidente, otro gobierno", ha aseverado Guardiola, quien ha añadido que Sánchez "se ha convertido en el primer presidente del país que lo es gracias a conceder una Ley de Amnistía que el propio PSOE tachó de inconstitucional, a cambio de siete votos parlamentarios".

A su juicio, el texto de la ley de amnistía "se ha redactado con la participación de los mismos que serán amnistiados", algo que, según ha recordado, ya ha confirmado el propio abogado de Puigdemont en el Senado, según informa el PP extremeño en nota de prensa.

En este sentido, la presidenta del PP de Extremadura ha explicado que "Cataluña, donde emigraron tantos y tantos extremeños, también tiene la oportunidad de dejar atrás una etapa oscura, de enfrentamiento y de decadencia".

De cara las próximas elecciones europeas, que se celebrarán el próximo 9 de junio, Guardiola ha advertido que "nuestra tierra se juega bastante más que otras regiones", ya que según ha dicho, "las decisiones de Bruselas en materia de transportes, de agricultura, de energía y de cohesión territorial tienen un gran impacto en la vida de los extremeños. Asuntos que pude abordar en mi reciente viaje", ha señalado.

Asimismo, la presidenta del PP extremeño ha explicado que el próximo 28 de mayo se cumplirá un año de las elecciones autonómicas "en las que todo parecía igual de difícil, parecía casi imposible".

Finalmente, Guardiola ha precisado que sigue con las mismas ganas de transformar Extremadura y de mejorar la vida de los extremeños. "Que no nos distraigan, que no nos ensordezca el ruido. Nuestro día a día no puede estar condicionado por los intentos del enfrentamiento y de la polarización constante por parte de políticos irresponsables", ha advertido.