Los grupos parlamentarios intensifican negociaciones para intentar cerrar un acuerdo sobre la Ley ELA en el Congreso

El PSOE dice que "con voluntad política" la ley verá la luz "pronto" y el PP añade que si se aceptan sus peticiones, "puede haber acuerdo"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios han intensificado las negociaciones para intentar cerrar un acuerdo en la Ley sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El PP ha señalado que si el Gobierno acepta las cinco exigencias que ha consensuado con las asociaciones de pacientes "puede haber acuerdo" con esta norma, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Los partidos del Gobierno han manejado estas semanas un texto fusionado de las tres leyes cuya tramitación se aprobó a principios de año en el Congreso (PP, Junts y PSOE junto con Sumar), y que ha servido de base para empezar a discutir en ponencia, a puerta cerrada.

En las últimas horas, el Grupo Socialista ha asegurado que "con voluntad política, la Ley ELA verá la luz muy pronto". "El compromiso del Gobierno para que ésta sea una realidad es absoluto", ha señalado en su cuenta oficial en la red social 'X'.

La diputada socialista Maribel García López, que participó este viernes en el Encuentro Nacional de la Comunidad de la ELA organizado por la Fundación Luzón y ConELA en Burgos, saludó el trabajo de los grupos para estar en un momento "prácticamente final" del proceso y expresó su deseo para que "en pocas semanas", si esa "voluntad política termina de afianzarse", puedan dar luz verde a esa norma. A su entender, si sale adelante serán "pioneros y vanguardistas a nivel mundial".

PETICIONES DEL PP: ATENCIÓN ESPECIALIZADA 24 HORAS

Los 'populares' plantean la "supervisión y atención continuada especializada 24 horas para las personas con ELA en estadios avanzados"; que sea una ley específica para la ELA y enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible; y la puerta en marcha de una estructura para la investigación ELA.

Además, el PP defiende apostar por la ayuda a electrodependientes y consumidores vulnerables; la captación específica de los profesionales; y dotación económica necesaria, según han señalado fuentes 'populares'.

Los de Feijóo han indicado que si el Gobierno acepta estos puntos "a los que se ha negado hasta ahora y que están consensuados entre el Partido Popular y las asociaciones de pacientes puede haber acuerdo con la ley ELA", han señalado fuentes 'populares' a Europa Press.

EL ENFERMO DE ELA JORDI SABATÉ AGRADECE A FEIJÓO SU APOYO

Este viernes, el activista y enfermo de ELA Jordi Sabaté, agradeció al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, su apoyo para que salga la norma adelante y le dijo que si sale adelante espera "poder volver a brindar" con él "con una copa de capa y celebrar la vida".

"Gracias Feijóo por no abandonarnos y firmar un acuerdo que garantice los cuidados enfermeros 24 horas, para que los enfermos de ELA no nos veamos obligados a morir, por no poder pagar nuestros cuidados", ha señalado en un mensaje en 'X'