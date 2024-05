Grupo Social ONCE presentará sus proyectos en innovación social en la próxima edición del 'South Summit'

Se celebrará en La Nave de Madrid, del 5 al 7 junio

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Grupo Social ONCE, a través de ONCE y Fundación ONCE, llevará la innovación social a la próxima edición del 'South Summit', en una jornada que tendrá lugar el 6 de junio y llevará por lema 'Human Centered Innovation. Making Money Doing Good'.

De este modo, el Grupo presentará sus proyectos para apoyar a emprendedores y startups de impactos social en el 'South Summit Madrid 2024', co-organizado por IE University, que se celebrará entre el 5 y el 7 de junio en La Nave de Madrid.

Dicho encuentro analizará cómo la innovación social no sólo facilita la mejora de la calidad de vida de todas las personas, sino que también es compatible con la solvencia financiera. Así lo han expuesto la fundadora y presidenta del South Summit, María Benjumea, y el vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, durante un encuentro informativo celebrado este miércoles.

En la presentación, Durán ha señalado que el reto del Grupo Social ONCE es "inocular" en todos los participantes el criterio social, para que lo incorporen a su visión de negocio y pongan así en el centro a las personas. En su intervención también ha puesto en valor los proyectos ONCE Innova y de crecimiento de empresas con proyectos sociales de Fundación ONCE.

Además, ha asegurado que "actualmente los inversores no sólo tienen en cuenta el retorno financiero, sino el impacto social que se produce con sus tomas de decisión". "Esto se puede ver en los dos proyectos anteriormente mencionados. Con ONCE Innova estamos creado un ecosistema de emprendedores a los que retamos para que atiendan necesidades de las personas ciegas, y actualmente nos encontramos con la convocatoria abierta", ha añadido.

Por otro lado, ha destacado que "con el proyecto de crecimiento y aceleración de Fundación ONCE damos apoyo a empresas o startups cuyos proyectos o servicios mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad". "Las empresas participantes tienen una supervivencia del 95% y han logrado la creación de más de 100 empleos. Además, se ha conseguido una inversión en ellas de casi 12 millones de euros", ha enfatizado.

Al respecto, ha valorado que "en España haya tantos emprendedores con ganas de resolver problemas de accesibilidad, motivados no sólo por la ambición de crear un proyecto innovador y generar ingresos sino también de resolver una necesidad que pueden observar ellos mismos en su entorno cercano". En este sentido, ha recalcado que el objetivo de Grupo Social ONCE es "apoyar a estos emprendedores y darles un entorno de apoyo donde puedan recibir financiación e ideas".

El encuentro también ha contado con el director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto, quien ha detallado el funcionamiento de la Oficina Nacional de Emprendimiento, creada como un portal único que aglutina a todo el ecosistema emprendedor español, además de incluir servicios de tramites tanto para inversores como emprendedores.

"Esta iniciativa nace de la mano de la Ley de Startups y, entre las prestaciones que ofrece a los emprendedores, les permite acceso directo a todas las iniciativas o ayudas tanto del sector privado como de la administración pública, además de ser el punto de encuentro de todos estos agentes del emprendimiento en España", ha explicado.

Otro de los participantes ha sido el director de Inversiones de Impacto de Cofides, Raúl Sánchez, que ha anunciado la puesta en marcha, por parte de Cofides, de un Fondo de Impacto Social, dotado con 400 millones de euros, para apoyar el ecosistema de inversiones con impacto. El fondo se lanzará a lo largo del verano y será un instrumento flexible que permitirá apoyar tanto a fundaciones como a empresas o startups.

"Impacto al futuro desde hoy, es nuestro lema", ha recalcado, además de agradecer el papel de aquellas startups "que quieren tener un impacto social, como incorporar personas con discapacidad al empleo, lo que permite generar un retorno económico y aportar un valor social muy positivo para el conjunto del país".

Además, Sánchez también ha recordado que "en España hay más de 4 millones de personas con alguna discapacidad, un millón de ellas tienen algún tipo de discapacidad visual y 60.000 personas tienen ceguera. Hablamos de muchas personas, por lo que es clave apoyar y financiar toda clase de startups, empresas o asociaciones dedicadas a ayudarles".

La decimotercera edición del South Summit tendrá lugar el próximo mes de junio con el lema 'Human by Design'. Al respecto, Benjumea ha anunciado que, en esta ocasión, además del tradicional encuentro de startups, también se llevarán a cabo actividades lúdicas con el primer Festival de la Innovación, que se celebrará del 1 al 5 de junio en la Plaza de España de Madrid "y donde se podrán ver todo estos avances en favor de la accesibilidad, como la IA, la Realidad Virtual o los coches autónomos".

Así, ha precisado que el reto de esta edición es "llevar la innovación a la calle" y "hacerla accesible a todas las personas", al tiempo que ha puntualizado que será un encuentro ameno, lleno de robots, realidad virtual, inteligencia artificial, satélites, en definitiva, "de toda la tecnología y la innovación que están cambiando el mundo". "No sólo tenemos que trabajar para que la innovación esté cerca de todos, también debemos hacer que sea accesible para todos y cada uno de nosotros", ha destacado.

La jornada del 6 de junio será inaugurada por Benjumea y Durán, junto con la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Maria Teresa Ledo. También se desarrollarán mesas redondas sobre 'El Impacto Social como un propósito', 'La Innovación Social en las grandes compañías', 'La Inversión de Impacto', 'Los Ecosistemas' y 'Apoyando a los emprendedores', entre otras actividades.