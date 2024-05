Gobierno trabaja en soluciones para transferir a Cataluña los 150 millones anuales para investigación acordados con ERC

El número 2 de Morant afirma que están trabajando "muy bien" con las CCAA para financiar las nuevas plazas de profesores ayudante doctor

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha asegurado que están trabajando "en buscar soluciones" para transferir anualmente a Cataluña al menos 150 millones de euros para proyectos de investigación, un acuerdo recogido en el pacto de investidura de Pedro Sánchez entre PSOE y ERC.

"Estamos trabajando en buscar soluciones para que eso llegue a buen puerto, pero ahora mismo es más complejo que hace unos meses", ha señalado este lunes Cigudosa durante su intervención en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades en el Congreso de los Diputados.

En concreto, ha hecho referencia a que los planes se han visto interrumpidos "porque hay Presupuestos prorrogados por las dos partes". "Estamos trabajando en este tipo de presupuestos", ha afirmado en referencia al acuerdo de investidura con ERC.

Al respecto, el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal ha reprochado al secretario de Estado que este acuerdo "todavía no se ha concretado". "Se lo debe a la Generalitat, porque no sabemos quién va a acabar administrándolo. Estos 150 millones de euros de compromiso que ustedes firmaron tienen que plasmarse", ha sentenciado.

El número dos de la ministra Diana Morant también ha respondido a las críticas por la orden aprobada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que regula la cotización retroactiva de los antiguos becarios de investigación.

Así, Cigudosa ha explicado que se trata de un convenio extraordinario que "tiene que obedecer a determinadas reglas" y ha destacado que están trabajando con el Ministerio que dirige Elma Saiz para mejorarlo. "Hemos estado colaborando con ellos, nos han pedido opinión, estamos trabajando con ellos para que responda mejor todavía la propuesta inicial a la propuesta que estamos buscando", ha dicho.

No obstante, el diputado del Partido Popular Pablo Pérez Coronado ha advertido de que, con esta orden, los investigadores "ahora mismo están siendo maltratados" por el Gobierno. "Esos investigadores dieron su vida a favor de la investigación de este país y en estos momentos su Gobierno les está pidiendo unas cantidades vergonzosas para recuperar los años cotizados", ha lamentado.

EL PP CRITICA EL TRATO DEL GOBIERNO A LOS INVESTIGADORES

Para el diputado popular, es una "vergüenza" que se trate así a los investigadores españoles. "En muchos casos hablamos de fuga de cerebros, yo diría que es la huida, la huida del maltrato permanente a los cerebros de nuestro país. Es totalmente injusto que el trabajador, que el investigador, el que tuvo un contrato investigador, tenga que pagar tanto la cuota empresarial como la cuota del trabajador", ha sentenciado.

También ha cargado contra esta orden la diputada de Sumar Teslem Andala Ubbi: "Creemos que la orden ministerial es injusta, que es una orden que se debería revisar y nos ha llegado por parte de los colectivos que este pasado fin de semana también se han estado manifestando".

Sobre el real decreto para endurecer la creación de nuevas universidades en el que está trabajando el Ministerio, Cigudosa ha defendido un sistema "que garantice un poco mejor y un poco más la calidad de la formación universitaria". "Estamos todos de acuerdo en que hay que revisar, para hacer más exigentes, los requisitos académicos, económicos y de profesorado para la creación y autorización", ha apostillado.

También ha hablado sobre el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas, por el cual el Gobierno se compromete a financiar 3.400 plazas de profesores ayudante doctor "si hay una corresponsabilidad de las comunidades autónomas".

En este contexto, Cigudosa ha incidido en que se trata de un programa "que requiere corresponsabilidad" y ha afirmado que están negociando "de una manera completamente leal" con las comunidades autónomas. "Ese tipo de compromiso de corresponsabilidad, cada uno asumiendo su papel, respetando la competencia que tenemos y además, de alguna manera, de verdad que estamos trabajando muy bien con las comunidades", ha aseverado.

LOS INCENTIVOS FISCALES EN I+D+I SON "ACEPTABLES" EN ESPAÑA

El secretario de Estado también ha hecho hincapié en que los incentivos fiscales en I+D+I que tiene España son, según la OCDE, "de los mejores que existen ahora mismo en Europa".

"Se puede mejorar, yo estoy siempre en el ámbito de la mejora, pero datos son datos, la OCDE lo dice así, este país apuesta por este tema. Estamos trabajando este tema de una forma constante, porque siempre hay espacio de mejora, pero que no perdamos la perspectiva de que ya contamos con un sistema que es moderadamente aceptable. Mejorable, pero aceptable", ha manifestado.

En cuanto a la "incertidumbre" que se genera por las deducciones en I+D+I, Cigudosa ha recordado que el número de deducciones que hay sometidas a este proceso al año en España son de más de 3.000 y "ha habido problemas en menos de 30".

Por otro lado, ha transmitido a los senadores la "preocupación" del Ministerio por el proceso de homologación de títulos universitarios y "los retrasos que esto conlleva". Así las cosas, ha recalcado que están trabajando "muy duramente para que esto llegue a un buen fin" pero ha reconocido que es un proceso "cuyas actividades son de una dimensión que no tiene comparación en ningún país europeo".

Ante esta situación, el Ministerio está buscando herramientas de Inteligencia Artificial que ayuden a acelerar el proceso de homologación de títulos. "No hay una mano negra de ningún lado, sino que hay sencillamente un exceso de trabajo. Estamos de verdad con mucha fuerza trabajando en ello y yo creo que con innovación y con ganas", ha aseverado.

En el turno de réplica, la diputada del PSOE Obdulia Taboadela Álvarez ha mostrado su orgullo por lo que está haciendo el Gobierno para poner a España "donde se merece, en las primeras cotas de inversión y de excelencia en ciencia y tecnología".

"MILEI CONSIDERA A LOS CIENTÍFICOS ARGENTINOS UNOS PARÁSITOS"

"Desde luego, nada que ver con lo que opina el presidente de Argentina actual, el señor Milei, que considera a los científicos argentinos unos parásitos. Es innegable que este Gobierno lleva inscrito en su ADN la apuesta por la ciencia y por la innovación", ha indicado la diputada socialista.

Por su parte, el diputado de Vox Jacobo González-Robatto Perote ha criticado que una política "habitual" en España sea "la de la fuga de talentos y la falta de retención".

"Cuando los investigadores llegan aquí no se les da una oportunidad después, se les deja abandonados, como hacen con la inmigración ilegal, se les llama y luego no se les ofrece ningún tipo de posibilidades y se les deja a sus anchas, eso es lo que están haciendo ustedes también con los científicos", ha comparado el diputado de Vox.

Por último, el diputado de Junts Eduard Pujol ha recordado que la transferencia de las becas a Cataluña "continúa pendiente". "Van pasando los meses, las semanas, los años y no hay manera. ¿Por qué no cumplen? ¿Por qué el Gobierno español no cumple lo que es justo y será bueno para los estudiantes de Cataluña?", ha preguntado.