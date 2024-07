El Gobierno quiere fijar criterios comunes para las zonas de bajas emisiones

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han iniciado reuniones para fijar criterios comunes que definan qué es una zona de bajas emisiones (ZBE), según adelanta El País y confirman fuentes de MITECO a Europa Press.

Una ZBE es una zona delimitada por las Administraciones públicas en la que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en base a las etiquetas de la DGT. Desde el 1 de enero de 2023, es obligatorio que tengan una municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes cuando se superen los valores límite.

Ahora, ambos ministerios quieren fijar unas características comunes que sirvan para determinar qué zonas son efectivas y cuáles no, es decir, qué zonas cumplen con los objetivos de reducir el tráfico y la contaminación. Según cita El País, el Gobierno admite que le será complicado multar a los ayuntamientos que no hayan cumplido con la normativa, ya que no tienen régimen sancionador ni la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética --que recoge la obligación de establecer ZBE a ciertas urbes-- ni el Real Decreto 1052/2022 por el que se regulan las ZBE.