El Gobierno balear del PP niega en el Congreso contactos con la trama Koldo o presiones para desistir de la reclamación

No sabe si la Abogacía hizo informe del desestimiento y el PSOE lo ve como prueba de que "les han pillado con el carrito del helado"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La consejera de Presidencia del Gobierno balear, Antonia María Estarellas, ha asegurado en el Congreso que no han tenido contacto alguno con los miembros de la trama del 'caso Koldo', ni han recibido "presiones" del PP o de otra instancia, para desistir de la reclamación que inició el Ejecutivo socialista de parte del dinero abonado a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama.

En su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia, Estarellas ha negado veracidad a las escuchas a dirigentes de la trama en las que se hablaba de dirigirse al Govern balear del PP para parar la reclamación y ha querido dejar claro que no han tenido ningún contacto con Koldo García ni con otros miembros de la empresa.

También ha negado esas supuestas llamadas a Génova para presionar al Gobierno balear, y ha insistido en que nadie les ha presionado sobre cómo tratar ese contrato firmado por el Ejecutivo socialista de Francina Armengol. "No, en absoluto, por ningún medio", ha contestado tajante.

"LA TRAMA KOLDO-PSOE"

Según ha explicado, la primera noticia que tiene de lo que llama "la trama Koldo-PSOE" es del 23 de febrero, tras la detención de Koldo García Izaguirre, asesor del exministro socialista José Luis Ábalos.

Es decir, no tenía conocimiento de que el Servicio de Salud estaba gestionando una reclamación a la empresa Soluciones de gestión vinculada a la trama, aunque ha subrayado que tampoco tenía por qué saberlo porque IBSalut es un organismo autónomo en sus decisiones.

Días después, la presidenta del Govern, Marga Prohens, dio orden de presentarse como acusación particular en la Audiencia Nacional, y según la consejera, es ahí cuando la Abogacía necesita conocer el expediente, aunque ella asegura no tener responsabilidad en las gestiones de los letrados públicos. "La Abogacía de Estado está inscrita en la Conselleria, pero no necesita mi permiso para hablar con cualquier otro departamento", ha precisado.

El PSOE ha querido saber si hay un informe de la Abogacía del Estado en Baleares que justificara haber desistido de la reclamación contra la empresa de la trama, pero la consejera ha dicho desconocerlo porque no es su competencia, ya que el expediente estaba en el Servicio de Salud: "No tengo ni idea, no pasa por mi Consejería", ha contestado.

Para el portavoz socialista, Juan Antonio González Gracia, no había informe porque "la abogacía del Gobierno Balear sabe perfectamente que ustedes se han dejado caducar el expediente de reclamación".

"SE DEJÓ CADUCAR"

"Hay un Gobierno que inició una reclamación y hay otro Gobierno que se la ha dejado caducar. Y que cuando lo han pillado con el carrito de los helados ha intentado montar en un auténtico ejercicio de escapismo, un castillo en el aire", ha remachado.

Pero la consellera ha insistido en que el Govern del PP mantiene todas las vías judiciales abiertas y no va a cesar en el intento de recuperar esos 3,7 millones de euros que se pagaron a la empresa promocionada por Koldo García, que a su juicio han sido "robados". "Espero que la reclamación de los 3,6 millones, sea por la vía penal o la administrativa, sean devueltos a los ciudadanos", ha proclamado.

Los representantes del PP, Vox y Coalición Canaria han coincidido en cuestionar esta comparecencia, que había sido reclamada por el PSOE, pues entiende que la consejera no era competente ni tenía que ver con los hechos que se investigan en el Congreso.