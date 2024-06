Gamarra dice que es "indignante" ver cómo se aplaude en un mitin a la mujer de Sánchez, "investigada por corrupción"

CASTELLÓN, 6 (EUROPA PRESS)

La secretaria del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este jueves que es "indignante" ver cómo se aplaude en un mitin a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que está siendo investigada por corrupción", y ha recordado al jefe del Ejecutivo que "nadie está por encima de la ley en una democracia, se llame Pedro Sánchez o forme parte de su familia".

Gamarra se ha manifestado así durante el acto electoral que ha celebrado en Castelló en relación a la presencia ayer de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en un mitin del PSOE en Benalmádena (Málaga), en el que, en algún momento, los asistentes corearon 'Begoña, Begoña', entre vítores y aplausos.

"Basta ya de la corrupción con la que convive Pedro Sánchez en la Moncloa y que tapa en su partido", ha indicado la dirigente del PP, quien ha destacado que lo vivido ayer en el mitin del PSOE, "donde se aplaude a una investigada por corrupción", es algo que "nunca" habían visto en la democracia española. "Sabíamos que la degeneración del PSOE estaba llegando a límites insospechados, pero que ya se aplauda a una investigada por corrución era algo que no habíamos visto", ha insistido.

En este sentido, la secretaria del PP ha apuntado que esto responde "a lo que ha sido siempre el PSOE a la hora de abordar la corrupción, pues es su libro de estilo". "Lo hicieron con los EREs: primero niegan los hechos y segundo atacan a los denunciantes, a los jueces que los investigan y a la oposición". Al respecto, ha recordado que a la jueza Alaya "la estuvieron persiguiendo como hacen hoy con los jueces que investigan la corrupción en el entorno más próximo del presidente del Gobierno".

Así mismo, ha criticado que "cuando fueron condenados estuvieron en silencio e intentaron pasar página rápidamente como si nada hubiera pasado". "Por eso es indignante lo que se vivió en el día de ayer, ver cómo en un mitin se aplaude a la mujer del presidente que está siendo investigada por corrupción", ha añadido.

GÓMEZ ESTÁ SIENDO INVESTIGADA "POR SUS HECHOS"

"Esa no es la España que queremos, y esto también es lo que se vota el próximo domingo", ha señalado Gamarra, quien ha subrayado que la mujer de Sánchez está siendo investigada "por sus hechos", porque "ha convertido la Moncloa al final en una cueva de lobistas y ha hecho de su condición de ser mujer del presidente para intentar beneficiarse y sacar provecho para sus negocios personales".

"Pero no solo la investigamos en las intituciones españolas, sino también la Fiscalía Europea, y ayer veíamos cómo la UCO llegaba a una empresa del Gobierno de España, bajo la instrucción de la Fiscalía Europea de que se investiguen esos contratos donde ha participado la mujer del presidente con cartas de recomendación, donde los fondos europeos presuntamente se han adjudicado teniendo en cuenta las cartas de recomendación de la mujer del presidente, que ha buscado influir dentro del gobierno de su marido para que los fondos europeos hayan ido a las empresas de sus amigos", ha manifestado Gamarra.

La 'popular' considera que "esta corrupción tiene una censura el próximo domingo" para dondenarla políticamente con el voto. "Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo Pedro Sánchez, y es intentar taparlo todo, extendiendo una tinta del calamar, en forma de cartas y de ataques a los jueces, a todo aquel que investiga o denuncia, a la prensa y a la oposición, pues esto es propio de las dictaduras y no de las democracias ni del Estado de Derecho", ha recalcado Cuca Gamarra.

La secretaria del PP ha recordado a Pedro Sánchez que "nadie está por encima de la ley en una democracia, se llame Pedro Sánchez o forme parte de su familia". "Los Sánchez no son los Kirchner, aunque se les parece mucho porque sus prácticas empiezan a ser exactamente las mismas", ha dicho.

Así, se ha preguntado "qué pareja de presidente europeo se ha dedicado a hacer negocios con empresarios amigos a costa de su condición de ser pareja del primer ministro", a lo que se ha respondido que "solo la de Pedro Sánchez". "Si esto hubiera ocurrido en cualquier gobierno europeo, ese primer ministro no hubiera durado ni 24 horas, hubiera dimitido, y sin embargo aquí se le aplaude en los mítines del PSOE", ha lamentado .

"PEDRO SÁNCHEZ NO ES ESPAÑA"

"Los españoles no tenemos por qué aceptar esto, Pedro Sánchez no es España, pues España es mucho más, y no tenemos por qué ver que la prensa internacional cuando se refiere ahora a España es para hablar de la corrupción de la mujer del presidente, una corrupción que el presidente conoce perfectamente y, por tanto, ha permitido, y de la cual no asume ninguna responsabilidad política", ha asegurado.

Gamarra ha dicho que serán los jueces los que determinen qué tipo de "reproche penal" corresponde a todas estas conductas, pero, desde el punto de vista ético, "no tiene ni medio telediario, no pueden aguantar ni un solo minuto más". "En España lo que sabemos es que el PSOE siempre se ha considerado intocable, y lo estamos viendo estas últimas semanas, hasta el punto que las cartas que ha enviado el presidente del Gobierno solo intentan taparlo absolutamente todo, es decir, las cartas de su mujer para recomedar a las empresas amigas en los concursos públicos".

La dirigente 'popular' ha señalado que la "respuesta a toda esta corrupción" está el domingo en las urnas "votando al PP". Así, ha hecho un llamiento a dar su apoyo al PP a los "que formaron parte de esas manifestaciones contra la amnistía, a los que se indignan con que las cuestiones de España se decidan en conversaciones opacas en Ginebra con un prófugo de la Justicia, a los que se les ha humillado cuando han visto cómo violadores y pederastas se han beneficiado de la ley del 'sí es sí', a los que creen que la Moncloa no debe ser una cueva de lobistas que aprovechan estar allí para beneficiarse y a los que creen que la muejer de Sánchez no es una mujer con suerte, sino que que se está beneficiando de su condición de ser la mujer del presidente".

"Lo que no es europeo es utilizar la Moncloa para favorecer a los empresarios amigos y favorecerse uno mismo de su condición de mujer del presidente del Gobierno, ni hacer negocios diciendo 'yo soy la mujer del presidente', ni atacar a los jueces, a la prensa y a la oposición cuando denuncia todos estos apaños y chiringuitos", ha añadido Gamarra, quien está convencida de que "solo uniendo el voto en torno al PP pierde Sánchez y gana España".