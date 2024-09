Fundación Neos presenta en Bilbao su alternativa cultural basada en fundamentos cristianos

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

La Fundación Neos, movimiento de la sociedad civil que pretende influir en el debate público, ha presentado esta tarde en el Palacio Euskalduna de Bilbao su alternativa cultural basada en fundamentos cristianos, como son "la defensa de la vida, de la libertad, de la familia, de la dignidad de la persona, de la verdad y la defensa de la nación española".

Según ha explicado el director general de la Fundación Neos, Javier Martínez-Fresneda, entre sus actividades para influir en la sociedad se encuentran el lanzamiento de vídeos virales, la elaboración de documentos, organización de encuentros, foros de debate y también conferencias.

El encuentro ha sido moderado por el escritor y periodista Ángel Expósito y ha contado con la participación de Jaime Mayor Oreja, presidente y principal impulsor de Neos, así como del propio Javier Martínez-Fresneda. Han acudido también personas relevantes de la sociedad civil vizcaína y vasca, como el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, el director de cine, guionista, fotógrafo y activista de los derechos humanos, Iñaki Arteta, o el periodista Santiago González.

"Nosotros estamos en otro plano de los partidos políticos. Nos gusta decir que estamos en la pre-política. Nos llevamos razonablemente bien con ellos, pero ni nos metemos en su campo ni ellos se meten en el nuestro. Nuestro terreno es la sociedad civil", ha explicado Martínez-Fresneda.

Asimismo, ha indicado que Neos se relaciona también con partidos políticos, parroquias, otros movimientos de la sociedad civil, con agrupaciones de padres o con colegios. "Allá donde la sociedad civil se reúna, tratamos de estar presentes", ha precisado.

Tras asegurar que no son un "movimiento de fe", el presidente de la Fundación Neos ha manifestado que reivindican los principios del humanismo cristiano para construir una sociedad "mejor". "A partir de ahí, el que sea creyente o no, o vaya a misa, ese no es nuestro cometido. No hemos venido a eso. De hecho, en Neos están personas que son más practicantes, menos, incluso personas que no tienen fe, pero lo que compartimos todos es que los principios del humanismo cristiano hacen de la sociedad un poquito mejor, si se aplican", ha añadido.