La Fundación CEOE, CEPYME, ATA y CEAJE reafirman su compromiso con la Casilla Empresa Solidaria

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La Fundación CEOE, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) han renovado su compromiso con el Tercer Sector con el apoyo a la campaña de la Casilla Empresa Solidaria en el Impuesto de Sociedades.

La Casilla Empresa Solidaria es la oportunidad, con coste cero, que tienen todas las empresas que pagan el Impuesto de Sociedades de destinar el 0,7% de su tributación a financiar proyectos sociales dirigidos a garantizar los derechos de la ciudadanía, a luchar contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad y que tienen por objetivo avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.

Los últimos datos disponibles indican que, en el último ejercicio, se recaudaron cerca de 57 millones de euros con la Casilla Empresa Solidaria, pero solo el 2,7% de las empresas que presentaron el Impuesto de Sociedades la marcaron. Este 2024, según la previsión del Ministerio de Hacienda sobre el ejercicio del año anterior, se podrían recaudar cerca de 245 millones de euros si todas las empresas marcasen la Casilla Empresa Solidaria en el Impuesto de Sociedades.

El apoyo de las principales organizaciones empresariales a la Casilla Empresa Solidaria y a la Plataforma del Tercer Sector materializa las alianzas entre el Tercer Sector y el tejido empresarial que permiten obtener un impacto positivo en la sociedad.

"Estamos convencidos de que las empresas que no marcan la Casilla Empresa Solidaria es simplemente porque no la conocen", argumenta el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, quien ha recordado que marcar esta Casilla no solo implica un apoyo financiero a proyectos sociales, sino que también "demuestra el compromiso de las empresas con la comunidad y su preocupación por generar un impacto positivo en la sociedad".

Por su parte, la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, ha destacado que "la alianza de la Fundación CEOE con la Plataforma del Tercer Sector es una alianza estratégica por las personas, que aporta compromiso y oportunidades a la eficacia de las entidades sociales en el desarrollo de sus programas y acciones. Las empresas españolas son un actor clave para la transformación social y económica". En esta línea, ha concluido señalando el "compromiso firme" de la Fundación de todas las empresas españolas con esta nueva campaña.

Mientras, el secretario general de CEPYME, Luis Aribayos, ha subrayado el compromiso social de las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 99% del total de las empresas. "Son una parte imprescindible de nuestro tejido productivo y su implantación en todos los territorios y cercanía en muchos casos a los consumidores refuerza su responsabilidad y compromiso con el desarrollo social y la solidaridad. Desde este compromiso social, CEPYME suma sus esfuerzos a esta iniciativa para, entre todos, seguir avanzando y sentar las bases para un futuro de progreso económico y social", ha enfatizado.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha recalcado la implicación de los autónomos. "Solidarios casi por naturaleza, los autónomos sabemos que hay que generar sinergias para crecer en competitividad, para llegar a nuevos objetivos, y que lo mismo sucede cuando se necesita la solidaridad de otros autónomos. El compromiso social de los pequeños es muy grande y volveremos a demostrarlo en esta campaña", ha asegurado.

Por último, el presidente de CEAJE, Fermín Albaladejo, ha afirmado que "la juventud empresaria está comprometida con todas las necesidades sociales y, por eso, somos conscientes de la importancia que tiene marcar la Casilla Empresa Solidaria". "Nuestra forma de trabajo es en equipo y, en equipo, ayudamos a quienes lo necesitan. ¡Deseamos una buena recaudación para este propósito!", ha apostillado.

La Casilla Empresa Solidaria se puede marcar, durante el periodo de presentación del Impuesto de Sociedades, del 1 al 25 de julio, en el apartado 'Otros caracteres – fines sociales', concretamente, en la casilla 00073, dentro del modelo 200, y en la casilla 069, en el modelo 220. Además, las empresas que marcan la Casilla pueden obtener el Sello Empresa Solidaria, una certificación otorgada por la Plataforma del Tercer Sector que reconoce su compromiso en generar un impacto social positivo, además, verifica que las empresas son solidarias y responsables, y apuestan por la sostenibilidad y las alianzas.