Feministas consideran "inaceptables" las "excusas" de Sumar para no apoyar la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han considerado "inaceptables" las "excusas" de Sumar para no apoyar la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo. Además, han pedido a los grupos políticos que apoyen la iniciativa, que se debatirá este martes su toma en consideración en el Congreso de los Diputados.

"Ya hemos sabido que la coalición Sumar votará en contra de una ley para luchar contra el proxenetismo. Sus excusas son inaceptables. Máxime cuando sabemos que en los acuerdos de gobierno impusieron que no se incluyera ninguna medida para avanzar en la lucha contra la explotación sexual de las mujeres. Sus posiciones reglamentaristas son contrarias a sus declarados principios a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y solo ponen de manifiesto los intereses que verdaderamente defienden", asegura la organización.

En este sentido, considera que "cualquier posicionamiento tibio en esa materia supone una complicidad explícita con los intereses de los proxenetas". Por ello, explican que esperan que los socios del PSOE en el Gobierno se posicionen "de manera contundente contra cualquier forma de proxenetismo". "No hacerlo es una traición a los principios de igualdad entre mujeres y hombres y les colocaría en los sectores del liberalismo más extremo que considera que los cuerpos de las personas pueden ser tratados como productos", subrayan.

En esta línea, expone que no se puede seguir con un "sistema penal permisivo" con la mayoría del proxenetismo. A juicio de la organización, "contraviene convenios internacionales suscritos por España desde hace décadas; impide actuaciones eficaces por parte de la justicia, como viene denunciando la Fiscalía General del Estado en sus memorias de los últimos años, y fomenta la proliferación de la industria de la explotación sexual, poniendo en riesgo los derechos humanos de mujeres y niñas".

"PURAMENTE ELECTORALISTA"

El Grupo Plurinacional Sumar ha anunciado que votará este martes en contra en la toma de consideración de la ley en el Congreso de los Diputados y ha dicho que la considera "puramente electoralista". De este modo, el PP será clave para su tramitación.

"Todas las fuerzas que conformamos el espacio de Sumar no podemos darle apoyo a esta proposición de ley, que es atravesada generalmente por la desigualdad, por un racismo estructural, muchas veces también por la transfobia, por la pobreza, y la proposición de ley del PSOE no aborda en absoluto soluciones a ninguna de estas cuestiones estructurales, lo que nos impide darle apoyo", ha asegurado la diputada de los Comuns Gala Pin, en rueda de prensa en la Cámara Baja.

En este sentido, la diputada ha señalado que la formación considera que la voluntad que tiene el Partido Socialista presentando esta proposición de ley en la precampaña de las europeas es "puramente electoralista". "Si no, no se entiende que no lo haya hablado siquiera con los socios de Gobierno o de investidura y que sea una proposición de ley que, si se acaba aprobando, lo apruebe con el PP. O sea, si se aprueba esta proposición de ley será por una alianza del Partido Socialista con el Partido Popular", ha destacado.