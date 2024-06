Feijóo ve "lógico" negociar con el PSOE otros órganos como Banco España: "No vamos a renunciar a lo que nos corresponde"

Dice que el acuerdo sobre el CGPJ, que no ha molestado a ningún sector del partido, "no se condicionó a ningún otro pacto"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera "lógico" negociar con el PSOE otros órganos con vacantes pendientes como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Junta Electoral Central (JEC). Según ha subrayado, el PP es "el primer partido de España" y no va a "renunciar" a lo que le corresponde.

En una entrevista en esRadio, Feijóo ha indicado que el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no se condicionó a ningún otro pacto". "Lo que, evidentemente, nosotros no vamos a renunciar es a lo que nos corresponde", ha indicado, citando órganos como el Banco de España, la CNMV o la JEC.

Al ser preguntado si PP y PSOE ya ha hablado sobre esas otras vacantes después de que desde la parte socialista se apunte a que ya están avanzadas las negociaciones, Feijóo ha aludido a las declaraciones de Pedro Sánchez cuando calificó al PP como "ultraderecha", junto a Vox y Alvise. "Es curioso que no se pueda pactar nada con la ultraderecha y ahora resulta que hay que pactarlo todo, ¿no? Esa es la coherencia del Gobierno", ha exclamado.

En este sentido, ha indicado que el PP "es el primer partido de España" y tiene "más diputados que el Partido Socialista". A su entender, con esa representación parlamentaria, "lo lógico" es actuar como se "ha venido funcionando 40 años en España".

Así, ha señalado que el Gobierno propone al gobernador del Banco de España y a la oposición le corresponde proponer el "subgobernador". "Esto ha sido siempre así", ha enfatizado, para confiar en que siga siendo así.

"Por cierto estamos sin gobernador --tras concluir su mandato Pablo Hernández de Cos--. Entonces cuando nos reunimos en el Banco Central Europeo, España no habla porque los subgobernadores no pueden hablar en esa reunión. Yo no sé lo que pensarán de nosotros, me lo imagino, pero digo que ahora que no tenemos gobernador y que en agosto vence el mandato de la subgobernadora pues lo lógico es que hablemos del gobernador y del subgobernador del Banco de España", ha afirmado.

CONTACTOS CON PRESIDENTES AUTONÓMICOS PARA INFORMAR DEL ACUERDO

Al ser preguntado si hay algún sector enfadado o mosqueado por el acuerdo del PP con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Partido Popular ha respondido rotundo con un "no".

Además, ha señalado que el martes por la tarde, a partir de las 17.000 horas, habló con presidentes autonómicos del PP, que le dieron un "ok". "Yo se lo expliqué a los presidentes autonómicos a partir de las 5 de la tarde", ha dicho, para añadir que hasta que le dijeron "ok" fue "bastante prudente".