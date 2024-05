Feijóo ve en la ley de amnistía el "acta de defunción" del PSOE y llama "cobarde" a Sánchez por no defenderla

"Por la corrupción política no merecieron llegar y por la corrupción económica merecen irse", dice en el Pleno, donde pide elecciones ya

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado "cobarde" este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no subir al Pleno del Congreso a defender la ley de amnistía, un "fraude electoral" que, a su juicio, supone el "acta de defunción" del Partido Socialista. Es más, ha reiterado que esta norma es un acto de "corrupción política" con la que el presidente del Gobierno logró la investidura para llegar a La Moncloa.

"Por la corrupción política no merecieron llegar y por la corrupción económica merecen irse. Hoy hemos asistido al acta de defunción del PSOE", ha proclamado Feijóo, aludiendo también al llamado 'caso Koldo' y a la investigación judicial a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

En su intervención en el Pleno de la Cámara Baja antes de la aprobación definitiva de la ley de amnistía, Feijóo se ha dirigido a la bancada de Junts y a su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, para afirmar que es el día de "su victoria". "El 1,6% de los españoles le ha ganado al resto. ¿Saben por qué? Por la ambición de un solo hombre", ha manifestado.

Feijóo ha recriminado a Sánchez que "nunca" haya salido a dar la cara a la tribuna de oradores a defender esta norma, como tampoco se atreve a "someterla al conjunto de los españoles" en las urnas. A si entender, "no se atreve" porque "sabe que no cuenta con aval" ni "jurídico, ni social ni moral".

"Si tan buena es la ley de amnistía, retírenla, incluyanla en su programa electoral, presuman en toda España de ella, convoquen a la gente, háganlo a lo grande, convoquen elecciones y escuchemos a todos los españoles qué opinan de este fraude electoral", ha demandado el presidente del PP.

"NO VENGO A LLAMAR NEOFASCISTAS NI FILONAZIS A NADIE"

Tras un encendido debate en el Congreso, con una bronca entre diputados de Vox y Sumar por la visita de Santiago Abascal a Israel para verse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Feijóo ha arrancado su discurso asegurando que él subía a la tribuna a hablar "sosegadamete a los españoles". "No vengo a llamar neofascistas ni filonazis a nadie", ha aseverado, refiriéndose así a algunos de los calificativos que se habían escuchado minutos antes en el hemiciclo.

A renglón seguido, Feijóo ha preguntado cuánto valen "los españoles para el candidato Sánchez". "Ya lo sabemos. Siete votos. Siete votos necesitaba para ser presidente tras perder las elecciones. ¿Cuánto vale la Presidencia del Gobierno para él? También conocemos la respuesta, lo que le pidan", ha asegurado.

Dicho esto, ha indicado que la pregunta aún abierta es "cuánto vale la impunidad". "¿Cuánto vale no tener que responder ante los tribunales? ¿Cuánto vale no tener que pagar ni con cárcel ni con multas la presunta comisión de delitos?", ha interpelado, para añadir que "si alguien cogiese fondos del Estado y se los diese a una serie de políticos a cambio de que lo hagan presidente, todos dirían que eso es corrupción".

"NO SE ATREVAN A LLAMARLO CONVIVENCIA, NO SE RÍAN DE LA GENTE"

El jefe de la oposición ha reclamado a Sánchez y al PSOE que "no se atrevan a llamarlo convivencia" ni se "rían de los españoles". "Allá ustedes lo que les queda de conciencia, pero no pretendan lavar el cerebro de los españoles. Lo que hoy va a hacer efectivo el Congreso de los Diputados es un intercambio de poder a cambio de privilegios. Es un intercambio de poder a cambio de impunidad", ha resaltado.

Dicho esto, ha señalado que el PSOE puede hablar de "derecha, de ultraderecha, de fachas" o "de Franco" pero ha subrayado que "la realidad que no cambia" es que han "mentido" a los españoles por aprobar una amnistía que "prometieron no hacer". "Están convirtiendo a la mayoría en ciudadanos de segunda. Sólo tiene un nombre, lo hemos dicho desde el principio. Corrupción política", ha abundado.

DICE QUE AHORA SE REPITE EL "MISMO PATRÓN": "CORRUPCIÓN Y MENTIRA"

En este punto, y a raíz de las últimas informaciones sobre el 'caso Koldo' o la esposa de Sánchez, ha afirmado que a nadie le puede "extrañar" que aflore el otro "éxito" de esta legislatura "con el mismo patrón". "Ni puede extrañar que se esté investigando por presunta corrupción en La Moncloa", ha dicho, para reiterar que se trata del "mismo patrón: corrupción y mentira".

El líder del PP ha señalado que el Gobierno está "completamente paralizado". "La legislatura empieza y acaba aquí: con la amnistía. No ha habido nada más antes y no habrá nada más después", ha declarado, para preguntar a Sánchez y al PSOE si con este panorama "merece la pena".

Feijóo ha hecho un último intento de animar a los diputados del PSOE a rebelarse y votar "no" a la amnistía. "Son tan siervos de su amo, que ya no se dan cuenta de que al insultarme a mí por decirles esto, le están haciendo también con los pocos socialistas que han alzado la voz ante este abuso. No se confundan, la historia será mucho más generosa con el señor Lambán que con ustedes", ha dicho al Grupo Socialista, aludiendo al expresidente de Aragón.

Tras advertir de que el independentismo habla "ya de referéndum como siguiente parada", Feijóo ha espetado a la bancada socialista: "Pregúntense por qué es tan cobarde que ni siquiera comparece hoy aquí". Dicho esto, ha afirmado que al PP no le han elegido "para mentir", cosechando una larga ovación del Grupo Popular, que se ha puesto en pie al término de su discurso.

SÁNCHEZ LLEGA AL HEMICICLO ANTES DE VOTAR CON UN APLAUSO DEL PSOE

Minutos después, cuando arrancaba la votación, ha entrado en el hemiciclo el presidente del Gobierno para votar la norma, que ha tenido lugar por llamamiento. En ese momento, los diputados socialistas también han recibido a Sánchez con un fuerte aplauso y de pie desde sus escaños.

Previamente, en su turno, Alberto Catalán, de UPN, ha preguntado al PSOE si "merece la pena" aprobar esta ley que rompe el principio de igualdad entre los españoles ante la ley y que divide al país, y ha elogiado la coherencia del socialista Javier Lambán negándose a apoyarla en el Senado. "Judas traicionó sus principios pro 30 monedas, ustedes por mantenerse en el poder a cualquier precio", ha remachado.