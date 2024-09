Feijóo espera que el Congreso apruebe por unanimidad la ley ELA tras tres años de "bloqueo" del PSOE

Saluda que el Gobierno "asuma" las propuestas del PP y asociaciones y dice que cree en esta política: "En el cupo independentista, no"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este lunes su deseo de que el Congreso apruebe por unanimidad la ley sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) tras tres años de "bloqueo" por parte del PSOE. Dicho esto, ha celebrado que el Gobierno "asuma" las propuestas a esta norma que habían formulado el PP y las asociaciones de pacientes.

"La ley ELA para ayudar a todos los pacientes que padecen esta terrible enfermedad es la política en la que creo. En el cupo independentista, no", ha declarado Feijóo en declaraciones a los medios en Alicante, donde ha anunciado que llevará al Parlamento una Ley de Conciliación que incluirá la gratuidad de las escuelas infantiles.

Los grupos parlamentarios han intensificado las negociaciones en los últimos días para intentar cerrar un acuerdo en la Ley ELA. El PP aseguró a Europa Press este fin de semana que si el Gobierno acepta las cinco exigencias que ha consensuado con las asociaciones de pacientes "puede haber acuerdo" con esta norma.

"PARECE SER" QUE SE "ABRE UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD"

Tras acusar al PSOE de haber "retrasado" y "bloqueado" esta ley durante "tres años", Feijóo ha asegurado que ahora "parece ser" que "se abre una ventana de oportunidad, una vez que el Gobierno asume la propuesta del Partido Popular y de las asociaciones de pacientes en la ley ELA".

"Espero y deseo que el Congreso de los Diputados la apruebe por unanimidad en los próximos meses", ha declarado Feijóo, que este fin de semana recibió el agradecimiento del activista y enfermo de ELA Jordi Sabaté, por su respaldo para que esta norma salga adelante.

Feijóo ha definido la buena política como aquella que se ocupa de hacer más fácil la vida de las personas, no más difícil; la que se mueve con la ambición de mejorar juntos, no a costa de perjudicar al resto; y la que aspira a mejorar el bienestar de los ciudadanos, no el personal de algunos políticos.

"Necesitamos un Gobierno con iniciativa legislativa, no uno que desprecie al Parlamento. Un Gobierno capaz de alcanzar mayorías, no que divida a las minorías y que pacte en beneficio del interés general, poniendo a las personas en el centro", ha manifestado.

GAMARRA AFEA A SÁNCHEZ SU "NEGATIVA" HASTA AHORA

En parecidos términos se ha expresado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha señalado que el PP lleva años "defendiendo la necesidad de esta ley y apostando por ella, con la negativa del Gobierno de España y de Pedro Sánchez al frente, que les interesan otras cosas y no los problemas reales de los españoles".

"Así que esperemos que de una vez por todas piense en los españoles que sufren una enfermedad tan cruel y tan dura como la ELA y que sea ésta la prioridad", ha asegurado Gamarra, tras asistir a un desayuno informativo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha organizado ABC.

La 'número dos' del PP ha pedido al Gobierno que deje de "bloquear" esa norma para que "pueda ser una realidad", con "una atención a todos estos enfermos y un apoyo también a sus familias como merecen".

PETICIONES DEL PP: ATENCIÓN ESPECIALIZADA 24 HORAS

Los 'populares' plantean la "supervisión y atención continuada especializada 24 horas para las personas con ELA en estadios avanzados"; que sea una ley específica para la ELA y enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible; y la puerta en marcha de una estructura para la investigación ELA.

Además, el PP defiende apostar por la ayuda a electrodependientes y consumidores vulnerables; la captación específica de los profesionales; y dotación económica necesaria, según han señalado fuentes 'populares'.

Los de Feijóo han indicado que si el Gobierno acepta estos puntos "a los que se ha negado hasta ahora y que están consensuados entre el Partido Popular y las asociaciones de pacientes puede haber acuerdo con la ley ELA", han señalado fuentes 'populares' a Europa Press.