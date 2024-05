Feijóo no descarta citar a Begoña Gómez en el Senado y cree que Sánchez debería someterse a una cuestión de confianza

Dice que el PP esperará a ver cómo se desarrolla el sumario y qué revela el volcado de los 23 móviles de Koldo García

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que su partido esperará al desarrollo del sumario para ver si llaman a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a comparecer en la comisión de investigación del Senado. Eso sí, ha dicho que las informaciones sobre sus actividades revelan que este asunto no tiene "un pase" y ha recalcado que Pedro Sánchez debería someterse "como mínimo" a una cuestión de confianza y, si tuviese un "mínimo de principios", debería haber dimitido.

En una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha recalcado que esto es "impensable en un país como España". "Y si la esposa de un primer ministro de la UE está en esta situación, el primer ministro en mi opinión debería tomar una decisión muy clara y muy determinante y es comparecer en el Congreso y como mínimo someterse a una cuestión de confianza. Y si tuviese un poquito más de principios, debería de haber dimitido porque no es digno de presidir el Gobierno de la nación", ha resaltado.

Después del debate de más de seis horas que ha mantenido en el Congreso con Pedro Sánchez, Feijóo ha acusado al jefe del Ejecutivo de no contestar a las preguntas que le ha formulado sobre su esposa y utilizar el reconocimiento del Estado Palestino y el choque con el presidente de Argentina, Javier Milei, para que los medios no hablen de "los problemas y de las corrupciones que afectan a su Gobierno y a su mujer".

Feijóo ha confirmado que el PP llamará a Pedro Sánchez a comparecer en la comisión de investigación del Senado para que aclare las actividades de su esposa y no ha descartado citar también a Begoña Gómez, en función de cómo avance la investigación judicial.

"No quiero precipitar ni anticipar ninguna decisión que no esté fundada por falta de información y que suponga inmiscuirse en un sumario que está en este momento en la plaza de Castilla y que, en mi opinión, afecta directamente a la esposa del presidente del Gobierno", ha manifestado.

"VAMOS A VER CUÁLES SON LAS DILIGENCIAS"

Por lo pronto, ha destacado el hecho de que el juez haya citado "como testigos para el 6 y 7 de junio" a varios empresarios. "De momento me da la sensación que hay una serie de citaciones que van a hablar de la señora Gómez en un sitio muy importante", ha manifestado.

Feijóo ha asegurado que el PP no quiere "prejuzgar nada" y quieren ver "cómo se desarrolla el sumario", sin descartar citarla, si bien ha hecho hincapié en que la responsabilidad política corresponde al presidente del Gobierno.

"Vamos a ver lo que dice ese juzgado, vamos a ver cuáles son las diligencias. Estamos muy atentos al volcado de los móviles del señor Koldo", ha dicho, para advertir de que "sorprendentemente, no saben por qué todavía no se han volcado" esos 23 dispositivos móviles.

CREE QUE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESTABA AL TANTO DE SU LABOR

En cuanto a si este caso tiene futuro penal o solo es una cuestión de ética, el jefe de la oposición ha indicado que esa decisión a él no le corresponde sino a la Justicia, pero ha señalado que "no tiene un pase" y "éticamente es reprochable", dado que, está "convencido" de que Sánchez "sabía lo que estaba haciendo su esposa" y "qué compañías y empresas financiaban su cátedra, que resultaron adjudicatarios de contratos públicos".

"No me creo que el presidente del Gobierno no supiese que su esposa estaba haciendo cartas de recomendación a beneficio de empresas que estaban en la documentación administrativa de los contratos que se estaban resolviendo en sus ministerios", ha enfatizado.

El presidente del PP ha destacado el hecho de que la mujer de Sánchez cuente con un abogado que "acude a las testificales de las personas que comparecen en la plaza de Castilla en un sumario por corrupción y tráfico de influencias".