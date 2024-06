Feijóo denuncia ante Von der Leyen la "estafa" de la amnistía y agradece su compromiso con el Estado de Derecho

En pleno ecuador de la campaña, dice que esa ley es "la mayor agresión en 46 años de democracia" por la "ambición" de Pedro Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha agradecido este sábado a la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, que se "comprometa" con el Estado de Derecho español tras la "gran estafa electoral" del Gobierno de Pedro Sánchez con la ley de amnistía, y se ha mostrado convencido de que esto se va a "reparar" con la Justicia y con la actuación de la Unión Europea, dado que es la "mayor agresión en 46 años de democracia" española.

"Se ha herido nuestra democracia. Hay un daño sin precedentes en los 46 años de Constitución. ¿Todo por qué? Todo por la ambición de un solo hombre. Y por eso le decimos que no estamos de acuerdo. Somos iguales. Lo vamos a reparar con la Justicia, con Europa y votando el 9 de junio", ha proclamado Feijóo.

Así se ha pronunciado en la tradicional romería de O Pino (A Coruña), una comida-mitin en la que han intervenido también la presidenta de la Comisión Europea, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la candidata del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, y el presidente provincial de A Coruña, Diego Calvo.

VON DER LEYEN RECUERDA QUE EUROPA "PROTEGE"

Poco después, Von der Leyen ha admitido que hay "preocupación" en Europa por el Estado de Derecho, pero ha garantizado que "actuará" si se pone en riesgo, si bien no ha citado explícitamente la palabra amnistía.

"Sé que hay preocupación en Europa por el imperio de la ley. Dejénme ser muy clara: la Comisión Europea como guardiana de los Tratados, tiene la tarea de defender esos valores", ha afirmado, para añadir que España "puede confiar en Europa" porque "protege" cuando el Estado de Derecho se ve comprometido.

También Montserrat ha solicitado a Europa "escuchar la voz de millones de españoles que dicen 'no' a la amnistía", una norma que crea "ciudadanos de primera y de segunda". "¿Se imaginan a un primer ministro alemán pactando la gobernabilidad de Alemania con un prófugo de la justicia que atentó contra la democracia y tiene turbios vínculos con Putin?", ha proclamado, para subrayar que esa ley es "una humillación para la democracia y los valores europeos".

"LA MAYOR AGRESIÓN EN 46 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Tres días después de aprobarse de forma definitiva la ley de amnistía en el Pleno del Congreso, por 177 votos a favor frente a 172 en contra, Feijóo ha señalado que con este paso el Estado de Derecho español "ha sufrido la mayor agresión en 46 años de democracia".

Además, ha proseguido, "se ha rebajado a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles a la categoría de ciudadanos de segunda ante una nueva élite privilegiada de políticos que consiguen el poder a costa de borrar los delitos de los políticos que se lo dan".

Según Feijóo, con esa norma "se ha sustituido la independencia del Poder Judicial por la impunidad política". "De la separación de poderes estamos pasando a la acaparación de todos los poderes por una persona", ha manifestado.

Tras asegurar que Europa es una "red de seguridad" en materia económica, social y democrática ante el "vacío del Gobierno" de Pedro Sánchez, Feijóo ha agradecido a Von der Leyen que viaje a España para decir a los españoles que no están "solos" y "comprometerse" con el Estado de Derecho.

"Gracias por venir a comprometerte con el Estado de Derecho con tu presencia aquí. Gracias por venir a decirnos que no estamos solos, que los españoles que defendemos nuestros derechos democráticos y los que conservamos intactos los principios que nos convierten en una gran nación no estamos solos", ha aseverado.

"SABEMOS QUE AL PSOE LE VALE EL EMPATE"

El presidente del PP ha animado a acudir a las urnas el 9 de junio para empezar a revertir la situación. "Vamos a votar por la justicia, por la independencia judicial, por España, por la democracia, por Europa", ha demandado, para añadir que "no puede haber igualdad si no hay dignidad y si no hay libertad para los ciudadanos".

Por eso, ha pedido decir en las urnas a Pedro Sánchez que los españoles "merecen respeto" y ha recalcado que "solo hay una manera d hacerlo: con una victoria del Partido Popular y con una derrota del Partido Socialista".

"Ya sabemos que al Partido Socialista le vale el empate, el voto a cualquier partido que reste distancia entre el PP y el PSOE. Se les nota porque lo promueven continuamente. Les vale todo con tal de salirse con la suya", ha manifestado.

EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ "NI ESTÁ NI SE LE ESPERA" EN LO RURAL

Feijóo ha insistido en la importancia de ir a votar dentro de una semana porque, según ha dicho, en las europeas "juegan intensificar la decadencia o volver a la decencia", y "dar por buena la división o romper los muros".

"Yo os pido el voto para que no le deis la razón a los privilegiados, para que el presidente del Gobierno respete a España. Yo os pido el voto para no darle un cheque en blanco a un presidente del Gobierno que nos ha abochornado en todos los medios de comunicación internacional", ha declarado, en alusión al 'caso Koldo' y las investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez.

Asimismo, Feijóo ha recalcado que el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, "necesitan un respaldo inequívoco de las instituciones europeas". A su entender, Europa y España "tienen que proteger a su despensa", sin poner "trabas" sino aportando "soluciones" para mejorar las condiciones del sector.

"El Gobierno de España, en lo rural especialmente, ni está ni se espera. No sabe, no contesta. Por eso necesitamos el compromiso explícito de Europa", ha dicho delante de Von der Leyen, para añadir que Europa es una red de "seguridad económica" y "garantía de futuro".

COMIDA CON PULPO Y TARTA DE SANTIAGO

Esta comida-mitin, en la que los asistentes han podido degustar empanada, pulpo y carne 'ao caldeiro' con tarta de Santiago, ha estado amenizado por la canción 'Tu voto es la respuesta' --en línea con el lema de campaña del PP-- que señala que votar es la respuesta a "tanta mentira, corrupción y amnistía".

Von der Leyen ha comenzado la jornada en Galicia con una visita a la catedral de Santiago acompañada por Feijóo y el presidente de la Xunta. Tras un encuentro en un hotel, el líder del PP y la presidenta de la Comisión Europea se desplazaran a Madrid para ver en el estadio del Santiago Bernabéu la final de la Champions League que disputarán el Real Madrid y el Borussia Dortmund.