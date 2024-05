Feijóo da el 'sorpasso' a Vox en Cataluña y cumple su objetivo de ser cuarta fuerza con un salto de 3 a 15 escaños

El líder del PP se ha implicado de lleno en la campaña del 12M y este resultado le permite afrontar las europeas con más fortaleza

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cumplido los objetivos que se había marcado en las elecciones catalanas de este domingo: escalar de octava a cuarta posición en el Parlamento de Cataluña y dar el 'sorpasso' a Vox. En 'Génova' no han ocultado la euforia al pasar de los 3 a los 15 diputados, un dato que supone quintuplicar sus resultados de 2021 y afrontar con más fortaleza las europeas del próximo 9 de junio.

En concreto, con el 98,56% escrutado, los 'populares' han subido una docena de diputados (339.364 votos, 10,96%) siendo el partido que más crece esta noche electoral. "Es una fantástica noticia", reconocen desde el equipo de Feijóo, que enmarcan esa subida en la absorción de los seis escaños que tenía Cs y del voto "constitucionalista" que viene del PSC, dado que Vox se mantienen en sus 11 diputados tras una campaña de tintes "emocionales".

El PP había sido la última fuerza política en las dos últimas elecciones en Cataluña, tanto en 2021 --logró 3 escaños, el peor resultado de su historia-- como en 2017, en las que se hizo con cuatro diputados, siendo entonces Cs la fuerza que rentabilizó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

"EL PP HA VUELTO A CATALUÑA"

Según fuentes del equipo de Feijóo, el PP ha recuperado votantes que en 2017 apostaron por Inés Arrimadas, luego se fueron al PSC y ahora han vuelto de nuevo al PP. "El PP multiplica por cinco sus resultados y entra en todas las provincias. Somos el que más sube, han resaltado las mismas fuentes.

Los 'populares' vuelven a tener ahora unos apoyos similares a los que logró el exministro José Piqué en 2003 --en plena mayoría absoluta de José María Aznar-- y en 2006, con 14 escaños, respectivamente, y que llegaron incluso a los 18 y 19 diputados en 2010 y 2012 con Alicia Sánchez-Camacho, que logró la mejor marca del partido en Cataluña.

Desde 'Génova' han admitido su satisfacción por estos datos, que les permite afrontar las europeas del 9 de junio desde una posición de mayor fortaleza. "El PP ha vuelto a Cataluña y lo hace con más fuerza que nunca", ha exclamado el candidato de la formación, Alejandro Fernández. En parecidos términos se ha expresado la directora de campaña del PPC y candidata a las europeas, Dolors Montserrat: "Volveremos a ser el partido de referencia en Cataluña, la Cataluña que cree en la convivencia, que se siente catalana, española y europea".

"NO LE QUEDA UNA POSICIÓN SENCILLA A SÁNCHEZ"

Esta noche, en 'Génova' no han querido hablar de posibles pactos, si bien han recordado que el PPC no ha sido "convocado a la gobernabilidad" de Cataluña. Eso sí, desde 'Génova' han recalcado que estos resultados no son un "plus de estabilidad para el conjunto del país" y "no va a facilitar la vida" a Pedro Sánchez en Madrid.

"No le queda una posición más secilla al presidente del Gobierno", han abundado las mismas fuentes, pese a que el PSC es el partido ganador de las elecciones con 42 escaños, seguido de Junts con 35 diputados.

Feijóo ha convocado este lunes una reunión del comité de dirección del partido para analizar los resultados pero será el martes cuando lo hará de forma pormenorizada el Comité Ejecutivo Nacional, órgano que reúne a los 'barones' territoriales.

El líder del PP --que ha llegado a la sede del PP cerca de las 21.30 horas, con el escrutinio en más del 30%-- ha estado acompañado por su núcleo duro en la séptima planta: la secretaria general del partido, Cuca Gamarra; el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons; y los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado, Miguel Tellado y Alicia García; la vicesecretaria de Igualdad y Conciliación, Ana Alós.

También se han acercado a 'Génova' el secretario general del Grupo Popular en el Senado, Javier Arenas; el portavoz del PP, Borja Sémper; el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo; y el presidente del Senado, Pedro Rollán, entre otros.

ENDURECIMIENTO DEL DISCURSO EN LA RECTA FINAL DE CAMPAÑA

Feijóo se ha implicado de lleno en la campaña catalana, con más de una docena de visitas a las cuatro provincias y más de una veintena de actos en apoyo al PPC. El objetivo que se marcó Génova al arrancar la campaña era superar a los de Abascal y convertirse en primera "fuerza del constitucionalismo" en Cataluña por considerar que el PSOE se ha "borrado como partido de Estado", en palabras del líder del PP.

En los últimos días de campaña los 'populares' rebajaron las expectativas, al comprobar que Vox resistía y lograba mantener buena parte de su base electoral en Cataluña. Para lograr captar electores de Vox, los 'populares' endurecieron su discurso con la inmigración ilegal --"pido el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios"--, y repitieron hasta la saciedad el mensaje de que la división del voto "resta escaños".

En la cúpula del PP son conscientes de que Cataluña es un territorio clave para poder llegar al Palacio de la Moncloa.

"El PP ha vuelto a Cataluña", afirmó Feijóo en campaña, recalcando que mientras él sea presidente del partido esta comunidad será una "prioridad". Ya apuntó entonces que el paso del PP este domingo sería "grande o muy grande" y los resultados de esta noche les permiten sacar pecho ante las europeas.

UN REPASO DE LOS RESULTADOS DEL PP DESDE LOS AÑOS 80

El resultado de esta noche multiplica por cinco los escaños que cosechó el partido hace tres años, el peor resultado de su historia con una derrota histórica (109.067 votos y 3 escaños). En 2021 y 2017 el PP ocupó la última posición en la tabla de partidos, con 3 y cuatro diputados respectivamente.

Hace tres años, el PP liderado entonces por Pablo Casado achacó el pésimo resultado del PPC a la difícil situación en Cataluña, tras el revés electoral de 2017 justo después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución que rentabilizó Ciudadanos. También señalaron entonces que no les ayudó en campaña las últimas declaraciones del extesorero del PP Luis Bárcenas con motivo del inicio del juicio sobre la supuesta caja b del partido.

El resultado cosechado por el PP este domingo se acerca a los 19 escaños que logró Alicia Sánchez-Camacho en 2012, el mejor resultado del partido en esta comunidad con 471.681 votos, un 12,98%, aunque los socialistas catalanes (20 escaños) y ERC (21) lo relegaron a quinta fuerza en el Parlamento catalán.

Dos años antes, en 2010, Sánchez-Camacho logró 18 diputados (387.066 votos y un 12,34% ), llegando a ser tercera fuerza en el Parlamento catalán al superar en esos comicios a los republicanos. El segundo mejor resultado del PP en número de votos lo logró en las autonómicas de 1995 el entonces presidente del partido en Cataluña, Alejo Vidal-Quadras, que logró 421.752 sufragios, el 14,08%, que se tradujeron en 17 escaños en el Parlamento catalán.

Los resultados cosechados esta noche por el PPC también se quedan por debajo de los apoyos que consiguió en 2003 y 2006 el exminitro de Asuntos Exteriores Josep Piqué, quien logró 15 actas la primera vez que encabezó la candidatura del partido y tres años después se quedó en 14 diputados. En 2007, Piqué presentó su dimisión tras imponer 'Génova' directamente el equipo de campaña del partido en Cataluña.

Antes que Piqué había sido Alberto Fernández Díaz el cabeza de lista del PP, que se quedó en 12 diputados en los comicios de 1999. En los comicios de 1992 y 1988 los 'populares' tuvieron 7 y 6 escaños respectivamente. En 1984, Alianza Popular se presentó en coalición con Partido Demócrata Popular y Unión Liberal, logrando 221.601 votos y 11 escaños en el Parlamento catalán.