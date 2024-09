Feijóo critica que el Gobierno ataque al juez Peinado por un interrogatorio "respetuoso" a Sánchez: "Menos arrogancia"

Ve "patético" que el PSOE empiece a revisar contratos de la Xunta y lo achaca a que busca "tapar" las noticias sobre Begoña Gómez

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes que los miembros del Gobierno salgan "en tromba" contra el Poder Judicial y ataquen los pasos que está dando el juez Juan Carlos Peinado cuando, según ha dicho, realizó un interrogatorio "respetuoso" al jefe del Ejecutivo en el marco de la investigación abierta a su esposa. Por eso, ha pedido a Pedro Sánchez "menos arrogancia" y "menos soberbia" y le ha reiterado que tendrá que sentarse en la comisión de investigación del Senado a ofrecer explicaciones.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, después de que se haya difundido el audio de la declaración de Sánchez ante el juez el pasado 30 de julio, cuando dijo que Begoña Gómez era su esposa y se acogió al derecho a guardar silencio en los procesos en que están implicados familiares directos que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Al ser preguntado cómo valora que el ministro de Justicia y otros cargos del Ejecutivo cuestionen la labor del juez Peinado, Feijóo ha indicado que "no es la primera vez que el gobierno descalifica a los jueces" y sale "en tromba contra el Poder Judicial".

"Pero lo cierto y verdad es que este Gobierno, el Ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado y otros ministros y altos cargos están constantemente yendo contra el Poder Judicial", ha manifestado.

CRITICA QUE EL JUEZ SALIERA DE MONCLOA CON UNA QUERELLA

Feijóo ha señalado que el juez Peinado le hizo "un interrogatorio" a Sánchez "absolutamente respetuoso". "Oiga, menos soberbia, menos arrogancia. Hay presidentes de Gobierno y expresidentes de Gobierno que han tenido que comparecer en los juzgados, pues menos arrogancia. Estamos en un Estado de Derecho y si un juez quiere interrogar al presidente del gobierno, le interroga", ha indicado.

Feijóo ha señalado que si el presidente del Gobierno no está de acuerdo con una decisión judicial, que la recurra. Eso sí, ha criticado que ese juez saliera del interrogatorio "con una querella presentada por el presidente del Gobierno a través de la Abogacía del Estado". A su entender, no se puede "utilizar" este órgano porque "no es la "Abogacía del Gobierno" sino del Estado.

El líder del PP ha justificado el paso del juez Peinado porque investiga "asuntos que afectan" a la mujer de Sánchez y que "han ocurrido en el Palacio de la Moncloa". En su opinión, están ante un presidente del Gobierno "arrogante y soberbio que no vive en la realidad de su país".

"Si a mí un juez me llama, no tendré ninguna dificultad para contestar a sus preguntas y si no me parece bien el contenido de alcance del interrogatorio, tengo mecanismos legales para decirlo pero presentar una querella y utilizar el Gobierno para insultar a los jueces tampoco se ha visto nunca en democracia", ha exclamado, para decir que "ya está bien" esta "falta de respeto hacia todas las instituciones que mantiene el Gobierno de España".

SIN "PRISA" PARA LLAMAR A SÁNCHEZ EN EL SENADO

Al ser preguntado cuánto van a llamar a comparecer a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado, Feijóo ha señalado que el caso está judicializado y, por lo tanto, no tienen "ninguna prisa". Eso sí, ha garantizado que lo citarán porque hasta ahora no ha dado ninguna explicación.

"¿El presidente del Gobierno va a ser llamado al Senado para la comisión de investigación? La respuesta es sí. ¿Cuando? Cuando lo consideremos oportuno", ha dicho, para añadir que están conociendo "más cosas en la Audiencia Nacional" sobre la compra de mascarillas en la pandemia. A su entender, se trata de "información relevante" para poder preguntar después al presidente del Gobierno en el Senado.

En cuanto si descarta llamar a Begoña Gómez en esa comisión de investigación, Feijóo ha reiterado que desde el principio ha dicho que no le gusta "utilizar la familia del presidente del Gobierno para hacer política porque el responsable de lo que haga una persona de tu familia en el ámbito político es el político".

"He sido criticado por ello pero me sigo manteniendo. Creo que no debemos de utilizar la familia del presidente para esto. La señora Begoña Gómez está sentada en un banquillo investigada por corrupción en los negocios y por tráfico de influencias", ha declarado, para defender que la interrogue el juez.

"SÁNCHEZ NO DEBERÍA MANDAR A SU GENTE A INSULTAR"

A renglón seguido, Feijóo ha asegurado que Pedro Sánchez "no debería mandar a su gente a insultar" cuando el Partido Popular, ha dicho, se dedica a ejercer su labor de oposición y así lo seguirá haciendo.

Después de que la portavoz del PSOE, Esther Peña, le llamase cuñado "cenizo" y "tristón", Feijóo ha asegurado que "está acostumbrado a todo" y se ha preguntado si es "una especie de acoso laboral que quieren hacer al jefe de la oposición". Sin embargo, ha garantizado que seguirá "cumpliendo" con su deber.

"Comprendo que esté muy molesto con su agenda judicial, con la agenda de corrupción que afecta a la esposa y a la familia del presidente, que afecta al Partido Socialista y al Gobierno, pero de todo esto yo no soy responsable", ha manifestado Feijóo.

EL NOVIO DE AYUSO Y UN CONTRATO DE LA XUNTA EN 2020

Al ser preguntado por si conocía la operación que publica El Diario acerca de que la Xunta de Galicia compró en 2020, cuando aún la presidía, parte de las mascarillas por las que la pareja de Isabel Díaz Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones ese año, Feijóo ha respondido que "todos los contratos que ha hecho la Xunta de Galicia durante el Covid están colgados en la página de transparencia de la Comunidad Autónoma y todos se han remitido al Parlamento".

Feijóo ha explicado que si se "lee la noticia" se "comprobará" que "el novio de la señora Ayuso no tiene nada que ver con ese contrato". "Lo dice el periódico, no lo digo yo. Y, en segundo lugar, que yo sepa, tampoco lo sé, en el año 2020 creo que esa persona no era ni siquiera novio de la señora Ayuso. Como usted se puede imaginar, yo no le pregunto a los presidentes autonómicos si tienen novio o novia y quién es su pareja en el momento oportuno", ha enfatizado.

El líder del PP ha señalado que él no es "responsable" de que la esposa de Pedro Sánchez esté "delante de un juez" ni de que su hermano "parece ser que no quiere pagar Hacienda y se va a vivir a Portugal, aunque no está claro que viva en Portugal".

"Y a partir de ahí empiezan a revisar los contratos de la Xunta.

¿Por qué esto no lo hacían cuando estaba yo? Porque a mí no me discutían los contratos que firmaba. Y ahora que llevo dos años y medio en Madrid empiezan a sacar contratos del año 20, del año 15, del año 18. A mí yo creo que esto es patético. Se lo digo honradamente. Esto es patético", ha aseverado.

En este sentido, ha afirmado que "para tapar los problemas del presidente del Gobierno sacan contratos del señor Feijóo de los años 20, 21, 18, 15". "Creo que es un poco más serio". "Me parece que esa estrategia de defensa no es la más adecuada", ha finalizado.