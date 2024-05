Feijóo asegura que su partido se consolida "como alternativa constitucionalista": "El PPC ha vuelto para quedarse"

Convoca este martes al Comité Ejecutivo del PP para analizar los resultados en Cataluña y diseñar la estrategia de las europeas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que su formación se consolida "con claridad" en Cataluña como "alternativa constitucionalista", y ha recalcado que el PPC "ha vuelto para quedarse", después de haber escalado hasta la cuarta posición en el Parlamento catalán al pasar de 3 a 15 escaños (10,97%).

En concreto, con el 99,14% escrutado, los 'populares' han subido una docena de diputados (341.514 votos, 10,97%) siendo el partido que más crece esta noche electoral. "Es una fantástica noticia", reconocen desde el equipo de Feijóo, que enmarcan esa subida en la absorción de los seis escaños que tenía Cs y del voto "constitucionalista" que viene del PSC, dado que Vox se mantienen en sus 11 diputados tras una campaña de tintes "emocionales".

En un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha expresado su felicitación al PP catalán y a su candidato, Alejandro Fernández, por el resultado "extraordinario" de la formación que, según ha dicho, ha superado sus "mejores expectativas".

"Gracias a los más de 340.000 catalanes que nos consolidan con claridad como alternativa constitucionalista. El PP de Cataluña ha vuelto para quedarse", ha proclamado Feijóo, en línea con el mensaje que han tanto expresado Fernández como la jefa de campaña del PPC y candidata en las europeas, Dolors Montserrat.

DAR EL 'SORPASSO' A VOX Y ESCALAR A CUARTA POSICIÓN

Feijóo ha cumplido los objetivos que se había marcado en las elecciones catalanas de este domingo: escalar de octava a cuarta posición en el Parlamento de Cataluña y dar el 'sorpasso' a Vox. En 'Génova' no han ocultado la euforia al pasar de los 3 a los 15 diputados, un dato que supone quintuplicar sus resultados de 2021 y afrontar con más fortaleza las europeas del próximo 9 de junio.

El PP había sido la última fuerza política en las dos últimas elecciones en Cataluña, tanto en 2021 --logró 3 escaños, el peor resultado de su historia-- como en 2017, en las que se hizo con cuatro diputados, siendo entonces Cs la fuerza que rentabilizó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Esta noche, en 'Génova' no han querido hablar de posibles pactos, si bien han recordado que el PPC no ha sido "convocado a la gobernabilidad" de Cataluña. Eso sí, desde 'Génova' han recalcado que estos resultados no son un "plus de estabilidad para el conjunto del país" y "no va a facilitar la vida" a Pedro Sánchez en Madrid.

"No le queda una posición más sencilla al presidente del Gobierno", han abundado las mismas fuentes, pese a que el PSC es el partido ganador de las elecciones con 42 escaños, seguido de Junts con 35 diputados.

Así lo ha verbalizado públicamente la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, al afirmar que el PSC es hoy más dependiente del independentismo de lo que era ayer y que el futuro de Sánchez depende hoy más del independentismo que ayer. "El Gobierno de Cataluña no lo va a decir el PSC, lo decidirá el independentismo y pondrá precio a ello", ha enfatizado en una comparecencia en la sede del PP.

EL PP SE VE "REFORZADO" ANTE LAS EUROPEAS

Feijóo ha convocado este lunes una reunión del comité de dirección del partido para analizar los resultados pero será el martes cuando lo hará de forma pormenorizada el Comité Ejecutivo Nacional, órgano que reúne a los 'barones' territoriales.

Los 'populares' consideran que los resultados en Cataluña permiten al PP afrontar las europeas "reforzados", según fuentes de la formación, que destacan que en cada proceso electoral los socialistas se escoran y no mantienen al votante de centro.