Feijóo acusa a Sánchez de retrasar la publicación en el BOE de la amnistía por "miedo a los efectos" de la ley

Pide no "tragar" con la amnistía ni con "la corrupción" que afecta al Gobierno y que "mancha la institución" de la Presidencia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez de demorar la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley de Amnistía que el Pleno del Congreso aprobó hace cuatro días por "miedo a los efectos" de una norma que, según ha dicho, es "ilegal". Además, se ha mostrado convencido de que la Unión Europea frenará esta norma y no dejará "pasar este atropello".

"Lo dijo ayer la presidenta Von der Leyen y os puedo asegurar que Europa va a estar al lado de la igualdad y del Estado de Derecho y, si no, al tiempo. Si no, al tiempo. Lo veremos claramente, que no se compra la Comisión Europea por siete votos en España", ha proclamado Feijóo en un mitin en Zaragoza ante 1.500 personas, según fuentes del PP.

Feijóo ha subrayado que, tras aprobarse la amnistía en el Congreso, los independentistas "piden un referéndum". "¿Pero esto no era el fin ya el fin del procés? ¿Porque ahora piden un referéndum? Y si tanta reconciliación supone, ¿por qué no la publican en el Boletín Oficial del Estado para reconciliarse cuanto antes?", ha exclamado.

El líder del PP ha dicho que el Gobierno no la publica porque "le tienen miedo a los efectos de esa ley, porque es ilegal". "Por eso no la publican, y esperarán a después. Pues bien, este es el triunfo de la peor política", ha indicado.

En este punto, y a una semana de la cita con las urnas, ha dicho que no pueden "tragar con el mayor acto de corrupción política" que "han vivido en 46 años de democracia", dado que, a su juicio, "la amnistía es una impunidad a cambio de poder".

"AMNISTIAR A SUS SOCIOS" Y "TAPAR" SU "CORRUPCIÓN"

En el acto, en el que han intervenido también el presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, Feijóo ha aludido a los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno, con el llamado 'caso Koldo' y la investigación judicial a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. "No hay precedentes de una investigación al Palacio de la Moncloa como la que se está llevando a cabo en los juzgados", ha aseverado.

El líder del PP ha afirmado que, "sea legal o no" la actuación de la esposa de Sánchez, no tiene "un pase" porque "no es ético" ni "es estético". "Mancha la institución de los españoles, que es la Presidencia del Gobierno y, en consecuencia, la respuesta en las urnas es que no vamos a tragar con eso", ha advertido.

Tras subrayar que "hoy España está en el foco de Europa y del mundo por las sombras de corrupción que afectan al presidente, a su Gobierno y a su partido", ha animado a los ciudadanos a acudir a votar el próximo domingo en las europeas y mandar el mensaje de que no apoyan "estas corruptelas" como, a su juicio, sí que hacen los demás partidos.

Además, ha recriminado al Gobierno que solo se ocupe de la ley de amnistía y se olvide de los problemas de los españoles. "La pobreza aumenta, el precio de la vivienda no para de subir, la inseguridad crece y Sánchez solo se ocupa de la corrupción: de amnistiar a sus socios y tapando la suya", ha afirmado.

"HAMBRE DE GANAR DE FORMA CLARA Y CONTUNDENTE"

Feijóo ha dicho que ha podido comprobar que en Aragón, ante las elecciones europeas, hay "ilusión" y "hambre de ganar de forma clara y contundente". A su entender, "no solamente se trata en tener un puñado de votos más sino de que lo que se trata es de que los españoles sepan que hay una alternativa" y "otra forma de hacer política".

Así, ha subrayado que lo que están haciendo en las comunidades autónomas en las que gobierna el PP lo pueden hacer en el Gobierno central. "Si hay 14 comunidades autónomas del PP, que representan al 70% de la población española, la podemos convertir en el Gobierno de la nación para volver a hermanar, para volver a trabajar, para volver a unir y para volver a ser honestos y decentes", ha afirmado.

En este punto, Feijóo ha reclamado unir el voto en el PP para garantizar el cambio y para dar "un escarmiento" a quien ha "mentido". Según ha dicho, solo el voto al PP supone "el castigo que merece Sánchez" y les acerca "al Gobierno que España necesita. "Por empezar el cambio, por la libertad, por la igualdad. Votemos con conciencia, dignidad y responsabilidad", ha finalizado.