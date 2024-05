La Federación Estatal LGTBI+ denuncia que el coletivo ha sufrido 57.000 delitos de odio desde 2019

Añade que un 10% del colectivo ha sido agredido, un 28,7% ha sufrido acoso y cerca del 32,4% ha sido discriminado

La Federación Estatal LGTBI+ ha cifrado en 57.000 las agresiones físicas o sexuales sufridas por el colectivo en los últimos cinco años, desde 2019, según se desprende del informe 'Estado LGTBI+ 2024' presentado este jueves por la organización con motivo del Día contra la LGTBIfobia, que se conmemora cada 17 de mayo.

Según el estudio, la población LGTBI+ en España se eleva a 3.500.000 personas, en base a datos del CIS. Así, el informe --elaborado por 40dB-- revela que alrededor de 350.000 personas LGTBI+ (10%) han sido agredidas física o sexualmente en España desde 2019; mientras que aproximadamente 1.000.000 han sido acosadas (28,70%) y cerca de 1.100.000 han sido discriminadas (32,40%).

De las agresiones, más del 40% sufrió una agresión sexual con intimidación y casi el 30% una agresión física grave (bofetadas, puñetazos, caída al suelo). De las discriminaciones, más de un 40% tuvieron relación con la discriminación en el ámbito laboral y más del 45% con la denegación de algún derecho.

El informe --para el que se han entrevistado 800 personas de 18 años o más residentes en España del colectivo LGTBI+, entre febrero y marzo de 2024-- indica que más del 80% de las personas LGTBI+ (83%) han sufrido discriminación por ser LGTBI+ más de una vez en los últimos cinco años y, a su vez, un 10% de personas declaran haber sufrido discriminación más de 10 veces en ese periodo de tiempo.

"DISCREPANCIA" ENTRE LAS DENUNCIAS Y LOS DATOS DEL MINISTERIO

Como ha lamentado en rueda de prensa el secretario de la FELGTBI+, Ignacio Paredero, existe "una discrepancia enorme entre la gente que dice que fue a denunciar y lo que se recoge al final", ya que destacan que el Ministerio del Interior ha recogido registralmente 1.738 actos de odio entre 2018 y 2022, es decir, un 0,57% de los casos.

Paradero ha comparado la situación en España con la de otros países, por lo que 40dB ha calculado el número de denuncias por población. Así, mientras el Ministerio del Interior registra 7,376 denuncias por cada millón de habitantes en España, el informe contabiliza 240,06. Por ello, como ha destacado Paredero, "los datos de FELGTBI+ se acercan más a los de Reino Unido", ya que en Inglaterra y Gales se registran 322,5 denuncias por cada millón de habitantes.

Por ello, como ha alertado, la FELGTBI+ "sospecha" de que en España existe "un problema de infradetección". "Esto implica que existe un elevado número de casos de LGTBIfobia que se denuncian, pero que no se registran como tal. Estamos ante un verdadero iceberg del odio", ha apostillado.

"No solo existe un problema de infradenuncia, sino también de infradetección", pues "de 57.000 agresiones denunciadas solo se registran 1.739 casos y solo se juzgan 40", ha enfatizado, debido a cuestiones como "la propia infradenuncia, pero también por infradetección, pues los actos de odio conocidos luego no se concretan en denuncias condenatorias, sentencias o juicios".

En esta línea, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, ha pedido a Interior "una mayor eficiencia en la recogida de datos". Asimismo, ha solicitado que se imparta formación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que "la sensibilización con las realidades del colectivo sea real y que se creen unidades específicas que atiendan la discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad de género".

En este sentido, el estudio destaca que el 33% de las personas que no denunciaron no lo hicieron porque pensaron que no iba a servir para nada y casi un 20% por miedo a la respuesta LGTBIfóbica por parte de la policía. Además, en casi 1 de cada 5 casos (21%), se llamó a declarar a la persona denunciante para investigar otro caso diferente al suyo.

SEGUNDA EDICIÓN DE 'ODIO DIARIO'

Además, con el objetivo de sensibilizar sobre la problemática y evidenciar las consecuencias de los discursos de odio vertidos contra el colectivo en la esfera pública, la Federación Estatal LGTBI+ ha presentado su segunda edición de 'Odio Diario', un periódico elaborado con noticias reales del último año sobre incidentes de odio contra el colectivo y discurso de odio.

Como ha destacado Sangil, "es un periódico compuesto por noticias exclusivas, reales, que han sucedido en 2022 y que contraponen la noticia del discurso de odio con noticias de delitos de odio". "Las palabras tienen consecuencias y cuando en el Congreso de los Diputados se denigra al colectivo, hay una consecuencia detrás, que son los delitos de odio", ha aseverado.

"El discurso de odio lleva al delito, el delito lleva a vidas empobrecidas, a vidas vulnerables, a la infelicidad", ha destacado. Por ello, desde FELGTBI+ reivindican un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia todos los grupos vulnerables, que cuenta con el apoyo de más de una decena de ONG y los principales sindicatos. "Frenemos el odio que amenaza nuestra convivencia. Hagamos de nuestros valores democráticos, nuestra manera de vivir", ha concluido Sangil.