El examen de Castellano de la EBAU en Cataluña incluye 'La sombra del viento' de Zafón y los pares mínimos

Debían escribir un texto sobre "el primer libro que llega al corazón" de un lector o sobre la tolerancia

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El examen de Lengua Castellana y Literatura de la Selectividad de Cataluña ha incluido preguntas sobre un fragmento de 'La sombra del viento' de Carlos Ruiz Zafón y sobre los pares mínimos y ha pedido escribir un texto argumentativo sobre la idea de que "el primer libro que llega al corazón marca a un lector".

La prueba, que ha sido la primera y ha comenzado a las 9 y ha finalizado a las 10.30 horas, cuenta con la novedad este año de que, en la parte de lecturas, se pueden escoger dos preguntas de un total de cuatro: dos de control de las lecturas obligatorias de Bachillerato y otras dos sobre usos lingüísticos.

En el modelo A los alumnos debían resumir el texto de Zafón en no más de 50 palabras y escoger los sinónimos correctos de palabras que aparecían en el texto, como 'ágoras' o 'inclemencia'.

También preguntaba por la relación de Román en su adolescencia en la novela 'Nada' de Carmen Laforet; y sobre qué personaje de 'La Fundación' de Antonio Buero Vallejo experimenta una transformación más radical, esta con respuesta tipo test.

Otra pregunta era sobre identificar la figura retórica utilizada por Zafón en una frase --con respuesta escrita de no más de 50 palabras--, y otra pregunta, en formato test, pedía identificar si una frase del texto de Zafón era un oxímoron, un pleonasmo, una personificación o un zeugma.

TEXTO SOBRE LA TOLERANCIA

El modelo B incluía un artículo de 'El País' escrito por Irene Vallejo sobre el fanatismo, que los alumnos debían resumir sin reproducir las frases; así como también hacía preguntas sobre control de lectura de 'La Fundación' y de 'Nada', una con respuesta de desarrollar por escrito y la otra tipo test.

En las dos preguntas que no eran sobre lecturas, se ha pedido identificar la figura retórica usada en un fragmento del texto del principio; y detectar si una frase era una antítesis, un pleonasmo, una metáfora o una hipérbole --esta era tipo test--; y al final debían escribir un texto sobre la tolerancia, de 100 a 150 palabras.

PARTE COMÚN

En la parte común se ha pedido indicar si una de dos secuencias de par mínimos es agramatical o si hay un contraste semántico; y escribir una secuencia gramatical semánticamente coherente, usando verbo transitivo, complemento locativo argumental ,determinante demostrativo y adjetivo calificativo.

También tenían que elegir qué secuencia identificaba de forma correcta y ordenada la función del elemento subrayado; y, por último, reescribir uan oración con subordinación que evite una repetición del sintagma nominal o que la subordinada pase a ser tema.

PREGUNTAS

Alumnos preguntados por Europa Press al salir del examen han coincidido en que han escogido las preguntas cuya respuesta eran tipo test, de marcar con una 'X' la casilla correcta, y no de desarrollarla por escrito, para "no redactar y no cometer faltas de ortografía", ya que restan nota.

Una alumna, que afirma que quiere estudiar Economía, ha considerado que el examen de Castellano ha sido "bastante normalillo", y otra, que aplicará a Derecho, ha asegurado que ha salido contenta y que se lo esperaba peor.

Otro estudiante ha dicho que ha hecho la Selectividad "por amor al arte", ya que quiere estudiar una FP sobre prótesis dental, y afirma que el examen no le ha ido mal; y otra, que quiere estudiar Genética, ha dicho que ha escogido el texto del modelo A porque se entendía bastante bien.