Los eurodiputados gallegos del PP celebran el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado Francisco Millán Mon, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, y Adrián Vázquez, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la misma institución, han celebrado este jueves que la Eurocámara "condene al régimen de Maduro y reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela".

"Debemos incrementar la presión sobre Maduro y su régimen. No es momento de ambigüedades. No es momento de mirar para otro lado. No podemos resignarnos. Se trata, además, de un país latinoamericano muy cercano a los españoles y, en particular, a los gallegos", ha proclamado Millán Món.

Por su parte, el eurodiputado Vázquez ha remarcado que se impone así en Europa la posición ratificada tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, así como en el Parlamento de Galicia. "Una postura que, según sus declaraciones, lamentablemente no coincide con la del Gobierno de España", ha contrapuesto.

"Ayer, además, supimos que el embajador español facilitó en la propia embajada la coacción perpetrada por Nicolás Maduro contra el ya reconocido por la Eurocámara como presidente legítimo de Venezuela para expulsarlo de su propio país", ha enfatizado.

Por su parte, Millán Mon ha pedido también el refuerzo de las sanciones de la Unión contra el régimen venezolano y ha exigido la liberación de todos los presos políticos, "entre ellos, por cierto, más de un centenar de menores e incluso ciudadanos europeos".

CRÍTICAS A BNG Y PSOE

Al mismo tiempo, lamentando que el BNG se ponga "del lado del dictador Maduro", reconoce no estar sorprendido por esta actitud. "Estamos ante un Bloque muy radical", ha alertado.

Finalmente, ha manifestado su malestar por el voto de los socialistas españoles, ya que considera "muy preocupante" la "equidistancia" del PSOE. "Después de tantos años de dictadura y de sufrimiento, como ya tuve ocasión de decir en el hemiciclo el martes, o se está con la democracia y los derechos humanos o se está con la dictadura", ha concluido.