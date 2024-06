Espadas critica la "desvergüenza política" de Bendodo al "cuestionar la independencia" del TC por el caso de los ERE

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado este sábado la "desvergüenza política" que, a su juicio, ha evidenciado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, al "cuestionar la independencia" del Tribunal Constitucional (TC).

Esta declaración viene al hilo de la decisión del pleno de dicho órgano de estimar parcialmente el recurso de amparo presentado por la exconsejera socialista de Hacienda Magdalena Álvarez en relación a su condena a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el marco del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

En un apunte en su red social, recogido por Europa Press, Juan Espadas ha respondido a Elías Bendodo después de que el dirigente del PP haya acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de usar el Tribunal Constitucional "como puerta trasera para sacar adelante los indultos a los condenados por los ERE que no se atrevió a aprobar en Consejo de Ministros".

El también portavoz del PSOE en el Senado ha preguntado a Bendodo si sabe "que el TC es el máximo órgano encargado de velar por los derechos fundamentales en España", y ha espetado al dirigente del PP que, "cuando cuestiona su independencia, cuestiona su función constitucional de corregir sentencias erróneas que han vulnerado derechos, como en el caso de Magdalena Álvarez".

"Lo suyo no es ignorancia, sino desvergüenza política que debilita la democracia", ha denunciado el líder de los socialistas andaluces, que ha reprochado a Bendodo que "sus declaraciones y la de otros dirigentes del PP destilan lo peor de la política".

Además, Juan Espadas se ha pronunciado también este sábado por la misma vía acerca de una proposición no de ley (PNL) que el PP-A va a defender la próxima semana en el Pleno del Parlamento en la que reclama que la Cámara autonómica respalde las decisiones de los tribunales de justicia "en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales en su acción por depurar y perseguir las responsabilidades personales" en el caso de los ERE, por los delitos de "prevaricación, falsedad en documento público y malversación, y por el maltrato y la aplicación de los recursos y del patrimonio público a un fin delictivo, arbitrario e incompatible" con el interés general.

Al hilo de esta iniciativa, Espadas ha criticado que el PP defiende "el orden constitucional" pero dice que "las sentencias del TC no tienen credibilidad cuando no me dan la razón", y al respecto exclama que "un poco de coherencia y respeto no le vendría mal" al PP y a su líder y presidente de la Junta, Juanma Moreno, "aunque les cueste tragar que el tribunal que garantiza los derechos fundamentales en España empieza a desmontar tanta mentira sobre el PSOE", concluye su comentario el dirigente socialista.