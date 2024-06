ERC dice que está "dispuesta a presidir el Parlament" y tacha de "poco creíble la lista unitaria independentista

Defiende el voto telemático de Puigdemont

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha afirmado que ERC está "dispuesta a presidir el Parlament y optar a todas las instituciones, obviamente, siempre", y ha defendido que no tiene ningún sentido que no puedan ejercer su derecho a voto de forma telemática el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a la reeleción, Carles Puigdemont, y el exconseller Lluís Puig.

En una entrevista este jueves en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha sostenido que "lo más importante es que haya una Mesa antirrepresiva" que permita este voto telemático, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya acordado anular el voto telemático de Puig al estimar un recurso de amparo presentado por el PSC en la anterior legislatura.

"Si alguien quiere hablar con nosotros, si alguien quiere obtener nuestros apoyos, debe hablar de referéndum, debe hablar de una financiación singular", ha afirmado Sans al ser preguntada por las condiciones de ERC para la negociación de la investidura de un nuevo presidente del Govern.

Ha explicado que ERC ya está "teniendo conversaciones con todos", menos con el PP, Vox y Aliança Catalana, pero ha descartado revelar el contenido de las mismas, ya que ha asegurado que es más fácil llegar a acuerdos fuera del foco mediático.

FINANCIACIÓN SINGULAR "COMO MÍNIMO"

Preguntada por si la condición de ERC para investir al candidato socialista, Salvador Illa, será la financiación singular, la portavoz republicana ha respondido que "como mínimo" es lo que se debería cumplir.

Sans también ha criticado las palabras del nuevo presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, que culpó al presidente de ERC, Oriol Junqueras, del declive del independentismo: "Lo encuentro feo. Creo que la unidad no se construye desde el reproche, desde el rencor", y ha asegurado que esas palabras de Llach no aportan nada y no suman.

La portavoz republicana ha calificado de "poco creíble" y electoralista la propuesta de algunas voces de Junts de hacer una lista unitaria independentista si hay una repetición electoral, ya que esa lista unitaria ya existió y no funcionó, ha dicho textualmente.

UNIDAD INDEPENDENTISTA

Sans ha sostenido que desde ERC piensan que se debe trabajar en la unidad del independentismo, pero ha añadido: "Eso no se hace con esta especie de OPA hostil hacia ERC".

Preguntada por quién sería el candidato o candidata de ERC en caso de repetición electoral, ha explicado que lo decidirá la ejecutiva y el Consell Nacional del partido, y ha asegurado que tienen "contemplados todos los escenarios".

Además, Sans ha afirmado que es "difícil" que ERC entre próximamente a gobernar el Ayuntamiento de Barcelona con el PSC debido al contexto de negociaciones abierto tras las elecciones catalanas.