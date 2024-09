ERC avisa a Junts: Es un error alinearse con PP y Vox en lo económico e intentar aparecer como "salvadores de Cataluña"

Acusa a los de Puigdemont de "jugar" con un tema sensible como la vivienda y aboga por volver a llevar a Pleno la ley tumbada el martes

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Esquerra Republicana (ERC) teme que Junts acabe abrazando la idea del "cuanto peor, mejor para Cataluña" y le avisa de que sería "un error de primer orden" alinearse en temas económicos con el PP y Vox, como hicieron el pasado martes al tumbar en el Congreso la ley sobre alquileres de temporada, y a la vez querer aparecer como "salvadores de Cataluña".

Así lo ha advertido la diputada de ERC en el Congreso, Pilar Vallugera, en una entrevista al programa 'Parlamento' de Radio Nacional de España, recogida por Europa Press, en la que analiza el repentino cambio de voto de los de Míriam Nogueras el pasado martes en el Pleno.

La diputada independentista recuerda que Junts, "económica e ideológicamente hablando, es un partido de derechas", pero que el escenario político nacional, donde Vox y PP defienden "posiciones mucho más radicales" que ellos, se ven obligados a mostrarse algo más moderados. "Si alguna cosa les impide hacer política de derechas, claramente es el ámbito más nacional que lo ha alineado con el PSOE", explica.

"CUANTO PEOR, MEJOR PARA CATALUÑA"

Pero en Esquerra consideran que esa dinámica se puede acabar rompiendo sobre todo si, como sospechan, Junts "quiere hacer una disrupción".

"Es posible que piensen que cuánto peor mejor para nuestra nación, para Cataluña. Es posible que estén planteando que, económicamente sus élites les piden una política económica diferente y que, en cambio, nacionalmente, partidos de derecha tan centralistas, tan españolistas, les pueden hacer aparecer como los salvadores de la nación catalana", detalla Vallugera.

Para la diputada republicana esa estrategia sería "un error de primer orden" porque supondría poner "la vida de la gente al servicio de todo eso". Y es que, incide, para ERC, el despliegue de políticas que ayuden a "mitigar la dureza y la inestabilidad de la vida de la mayoría de la gente" es "consustancial con la liberación" de Cataluña, mientras que la políticas económicas de derechas son "perniciosas" para todo el mundo.

Por eso también cree que Junts se equivocó al elegir la ley de regulación de alquileres temporales para volver a demostrar la importancia que tienen sus votos en el Congreso. Según Vallugera, todo el mundo sabe ya que "pueden condicionar la legislatura" y fue un "error" evidenciarlo "jugando con la posibilidad de que la gente pueda acceder una vivienda o no".

ESCOGIERON UN TEMA QUE IRRITA A LA GENTE

"Se equivocaron gravemente porque es un tema que crea mucha irritación, crea mucha ansiedad, crea mucho miedo y crea mucha inestabilidad y por tanto la gente, al menos en las calles de Barcelona, ha contestado", reseña Vallugera.

La diputada de ERC, que intervino en ese debate, ya mostró en la tribuna su extrañeza por el hecho de que Junts no fuera a oponerse a la tramitación de una norma que había rechazado en Cataluña. "Ellos anunciaron una abstención, dando por hecho que no salía (...) y cuando vieron en el último instante que la votación se decantaba hacia el sí, cambiaron el voto y lo convirtieron en un no", se queja la diputada.

"Pero vaya, si tú, como fuerza política, estás en contra claramente de una disposición, votas en contra. Si estás a favor, votas a favor. En todo caso, la abstención es un posicionamiento de no lo acabo de ver claro, pero tampoco me voy a oponer. Pero ellos tenían muy claro que se querían oponer", sostiene.

Vallugera es partidaria de volver a llevar al Pleno la iniciativa que su formación firmaba con Sumar, Bildu, Podemos y el BNG, y no acaba de entender la idea lanzada por el grupo plurinacional de regular los alquileres de temporada vía enmienda a otra ley sobre Justicia que ahora se tramita en el Congreso.

Además, está convencida de que, ahora sí, el PSOE ha entendido la necesidad de dar ese paso. Según recuerda, hace casi un año los socialistas se comprometieron a presentar una solución a este problema que todavía no ha llegado y aludieron a cuestiones técnicas para no hacerlo entonces.

HAY QUE APROVECHAR QUE EL GOBIERNO YA LO APOYA

La diputada de ERC cree que en este tiempo los de Pedro Sánchez se han percatado de que los propietarios y grandes inversores están usando la vía de los alquileres de temporada como "fraude de ley" para eludir las restricciones en las zonas tensionadas que incluye la Ley de Vivienda.

En este punto, Vallugera cree que el PSOE al principio "calibró mal" y pensó que el fraude de ley con los alquileres de temporada sólo se producía en su comunidad autónoma, ya que, a su juicio, la Ley de Vivienda "sólo se aplica en su plenitud en Cataluña". Sin embargo, la portavoz de Vivienda de ERC en el Congreso lamenta que dicho fraude "se ha extendido como si la ley fuera de aplicación en todo el Estado".

"Así que creo que el PSOE sí se ha dado cuenta de que es necesario regular los alquileres de temporada con mucha más firmeza de lo que están ahora", resume la diputada independentista.