EH Bildu dice que actuará "contra las políticas austericidas" y no respaldará a Von der Leyen

PAMPLONA, 29 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de EH Bildu al Parlamento Europeo, Pernando Barrena, ha afirmado que la formación abertzale actuará "también en Europa contra las políticas austericidas" y ha asegurado que no respaldará a Von der Leyen para presidir la Comisión Europea.

Barrena ha intervenido en un acto político en Alsasua junto con la portavoz de la formación abertzale en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, y ha afirmado que "los valores y principios que defendemos los ejercemos, no solo los proclamamos, porque decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos".

Así, ha señalado que "cuando EH Bildu afirma que también en Europa vamos a actuar contra las políticas austericidas, siempre cumplimos con la palabra dada, y podemos adelantar que bajo ningún concepto auparemos a la reina del austericidio como lo es la señora Von der Leyen a la presidencia de la Comisión Europea". "Nosotros al menos podemos dar la palabra de que será así. Otros ya la auparon hace cinco años, a la misma que hoy dice querer colaborar con la ultraderechista Meloni", ha afirmado.

Por su parte, Laura Aznal ha destacado que EH Bildu es "la izquierda que suma y no resta, la izquierda útil y eficaz que hace política de forma diferente, de forma no convencional, una izquierda independentista que defiende los derechos y las libertades ante quienes auspician políticas contra nosotras las mujeres, las naciones sin Estado como la nuestra, y culturas como la nuestra".

Aznal ha sostenido que EH Bildu es "la izquierda que pone pie con pared con la ultraderecha que no esconden quienes son ni lo que pretenden y defienden". "Ellos no tienen dudas y ellos sí van a ir a votar el 9 de junio. Ahora toca movilizar a Euskal Herria, porque si nosotras no votamos, lo harán ellos", ha asegurado.