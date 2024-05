La diputada Martina Velarde explica que no acudió al Pleno sobre la amnistía por el estado de salud grave de un familiar

Aclara que pidió votar telemáticamente pero la Mesa del Congreso no accedió a su petición al no estar amparada por el reglamento

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La diputada de Podemos en el Grupo Mixto, Martina Velarde, ha explicado que no ha acudido presencialmente al Pleno del Congreso, que abordaba la Ley de Amnistía, para acompañar a un familiar cuya situación médica es grave y que pidió votar de forma telemática, pero la Mesa de la Cámara Baja no atendió su petición al argumentar que este caso no está recogido en el reglamento.

El Pleno del Congreso ha respaldado este jueves con mayoría absoluta la Ley de Amnistía levantando así el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación, con lo que la norma se envía al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor. Eso sí, el trámite se ha superado por la mínima, pues se necesitaban 176 votos y se han sumado 177.

Así, la ley ha reunido el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN. Velarde no participó en la votación, que ajustó más el resultado, por un problema personal.

Posteriormente, la parlamentaria ha publicado un vídeo en redes para explicar los motivos por los que no acudió al Pleno tras ver que su ausencia ha copado titulares en medios y ha generado controversia en redes sociales.

En este sentido, ha explicado que el martes estaba en una ponencia parlamentaria y recibió una llamada que le informaba de que tenía un familia en situación "muy grave", por lo que se desplazó a Andalucía para estar a su lado.

LAMENTA EL 'NO' AL VOTO TELEMÁTICO "IGUAL ES POR SER DIPUTADA RASA"

Luego, ha desgranado que es consciente de cuáles son sus responsabilidades como representante pública y por ello pidió al Congreso, con los justificantes oportunos, que le permitieran votar de forma telemática. Sin embargo, ha relatado que la Mesa de la cámara "tuvo a bien no considerar su petición porque dice que el reglamento no lo recoge".

"Igual es porque soy una diputada rasa y no me puedo permitir pedirme cinco días de reflexión para acompañar a la persona que más quiero", ha manifestado para aludir así a la pausa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pensar sobre la continuidad en su cargo.

Asimismo, ha recordado que ha participado en todas las fases de la tramitación de la Ley de Amnistía y ya votó afirmativamente a la norma junto al resto de sus compañeros de Podemos, aunque ahora por esa situación personal no ha podido hacerlo.

"Si algo me ha enseñado a estar en Podemos es que cuando decimos que la vida sea, tiene que haber herramientas para que la vida pueda ser. Si algo me enseñó la última legislatura Ione (Belarra) con su Ley de Familias, donde recogía a las familias monoparentales que solo somos tres personas y que nos hemos sostenido siempre las unas a las otras (...) porque no estamos solas", ha señalado para manifestar que sus compañeros de Podemos le apoyaron y le dejaron claro que "tú tienes que estar donde tienes que estar".

También ha tenido agradecimientos para la exministra de Igualdad, Irene Montero, por "haber puesto todo el corazón" para que las leyes que se sacaran adelante estuviesen "llenas" de "cuidados y conciliación".