Dimite un concejal de La Carolina (Jaén) tras ser puesto a disposición judicial acusado de violencia de género

JAÉN, 21 (EUROPA PRESS)

El concejal del PP de La Carolina (Jaén) Rafael La Rubia, responsable del área de Sanidad y Consumo, de 39 años, ha presentado su dimisión tras haber sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de violencia de género.

La dimisión la ha comunicado el PP a través de sus redes sociales donde informa que La Rubia, "tras los acontecimientos ocurridos en las últimas horas", ha presentado su dimisión "voluntariamente y por responsabilidad con sus compañeros de equipo de gobierno".

Añaden que la renuncia a su acta de concejal la lleva a cabo para "dedicarse a su defensa", al tiempo que desde el PP se pide "total respeto a la presunción de inocencia y respeto absoluto desde este momento a la vida privada de las personas".

Antes de la dimisión del concejal, desde el PSOE, a través de sus redes sociales, ya se había pedido su "dimisión inmediata" argumentando que "una persona sobre la que recae tal acusación no puede permanecer ni un minuto más en el cargo".

Fuentes próximas al caso han confirmado a Europa Press que todo sucedió durante la reciente Feria de La Carolina cuando supuestamente el concejal dimitido protagonizó una discusión con su pareja en el domicilio que han venido compartiendo.

La discusión se produjo delante de la hija menor de La Rubia y al parecer, según las mismas fuentes, acabó en una supuesta agresión. La mujer no quiso denunciar, pero requirió asistencia en el centro de salud por lo que se puso en marcha el protocolo correspondiente.

Según ha informado el Tribunal Superor de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Carolina ha incoado un procedimiento de diligencias urgentes y ha acordado la la adopción de una medida de alejamiento y de prohibición del investigado respecto de la presunta víctima.

En fechas próximas, aún no cerradas, se procederá a la celebración de un juicio rápido que, en caso de conformidad, resolverá el asunto mediante sentencia. De no haber acuerdo con la petición de la Fiscalía, el Juzgado incoará un procedimmiento de diligencias previas. Además, desde el TSJA se indica que La Rubia "no acudió como detenido al Juzgado sino que fue citado para prestar declaración".

Tal y como recoge el Ayuntamiento de La Carolina en el perfil de los concejales de la corporación, el concejal dimitido es diplomado en Enfermería y Experto Universitario en Urgencias y Emergencias por la Universidad de Jaén.

Ha trabajado durante 14 años en el Hospital de Andújar (Jaén) en los servicios de Urgencias y Pediatría. También ha trabajado en distintas residencias de la tercera edad y como personal sanitario en múltiples eventos deportivos. En 2021 obtuvo plaza como funcionario público en el SAS en al Área Distrito Jaén Norte, adscrito a Santisteban del Puerto (Jaén).