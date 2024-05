Díaz reivindica la amnistía y reprende al PP y los "machitos" de Vox por "insultar por doquier" al Gobierno

Acusa a la derecha de llamarles "traidores y corruptos" y reclama dar fuerza a Sumar el 9J para acelerar la reducción de jornada laboral

VALLADOLID, 30 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reivindicado que Sumar ha apoyado con "orgullo" y "dignidad" la Ley de Amnistía, una norma que "mejora la democracia", y ha acusado a la derecha y los "machitos de Vox" de "insultar por doquier".

Por tanto, ha demandado la movilización progresista para dar fuerza a Sumar en las elecciones europeas, tanto para empujar al PSOE a plasmar avances como la reducción de la jornada laboral como decirles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la extrema derecha que su "mandato caduca" el 9J.

Así lo ha trasladado durante un mitin de campaña en Valladolid, junto a los candidatos de Sumar a las elecciones europeas, María Sánchez y Juan Gascón, donde ha evocado la bronca que se ha vivido en el Congreso con la votación de la Ley de Amnistía.

"NOS HAN LLAMADO TRAIDORES Y CORRUPTOS"

Díaz ha instado a volver a activar el electorado progresista y que se encare como una "reválida", pero no para el PP sino para fortalecer a Sumar. Sobre todo a tenor de lo vivido en el parlamento con toda una serie de improperios por parte de la bancada de la derecha.

"Nos han mandado a la cárcel, nos han llamado traidores, nos han llamado corruptos y nos han insultado por doquier (...) Habéis visto a la derecha y la extrema derecha hoy insultando al presidente del Gobierno, a las vicepresidentas y a la gente democrática que ha dicho sí a una ley orgánica, que ha votado porque esto es la democracia", ha lanzado.

En esta línea, ha apelado a aprovechar el 9J para volver a "defender la democracia" y dejar claro que "esa gente que no hace más que gritar e insultar, no tienen proyecto de país", ha arengado ante sus simpatizantes.

"ORGULLO Y DIGNIDAD" POR LA AMNISTÍA: APORTA PAZ Y CONVIVENCIA

Luego, ha defendido que Sumar ha votado a favor de la Ley de amnistía con "orgullo y dignidad", pues es la forma de avanzar en la convivencia en Cataluña ante la estrategia del PP, que solo busca enfrentar a una parte de los españoles con otra.

"Nosotras no compartimos que un maestro, que ha abierto su centro escolar en Cataluña para que la gente pueda votar, esté hoy procesada. ¡No lo compartimos! (...) No queremos dividir como hace el PP, no queremos dividir a unos españoles frente a otros. Queremos justamente lo contrario, convivencia, paz y políticas de afecto. El odio no mueve a nadie, el afecto sí", ha enfatizado la líder de Sumar.

A su vez, Díaz ha pedido movilización el 9J para derrotar a los "machitos" de Vox que en comunidades como Castilla y León hacen protocolos antiabortos. En este sentido, ha remarcado que Sumar aspira a que la interrupción voluntaria del embarazo sea un derecho en la Constitución.

MARCA DISTANCIAS CON EL PSOE: ESTÁN EN LA "GRAN COALICIÓN" EN EUROPA

Como en otros mítines, la vicepresidenta segunda ha querido marcar diferencias con el PSOE, que en Europa forma una "gran coalición" con el PP en materia económica y migratoria mientras Sumar es en estos comicios la formación "antiausteridad".

Por tanto, ha remarcado que un buen resultado de Sumar en las europeas reforzará su posición dentro del Gobierno, sobre todo para emprender la reducción de la jornada laboral y otros avances en materia laboral que, sin Sumar en el Ejecutivo, no se estarían planteando.

Luego, ha desgranado la necesidad de avanzar en política fiscal progresiva, ante unos empresarios que se "están forrando" a tenor de los "impresionantes" márgenes empresariales que registran, al igual que la banca o las energéticas. También ha lanzado un mensaje a su socio de Gobierno, al desgranar que no comparte la vía de bajar la carga tributaria a las eléctricas.

Así, ha afirmado que la papeleta de Sumar el 9J "vale doble" y que son como el PSOE en Europa, que apoya con los populares unas reglas fiscales que abren la puerta a la vuelta de la "austeridad" y los "recortes".

Finalmente, ha instado al electorado progresista a levantar una "ola progresista" frente al movimiento reaccionario, al que hay que volver a situar en la "oposición" en los comicios europeos.