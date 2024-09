Siete de los detenidos por la huelga del metal en Cádiz no entrarán en prisión tras acuerdo con Fiscalía

CÁDIZ, 19 (EUROPA PRESS)

Siete de los procesados por los disturbios de la huelga del metal en Cádiz en noviembre de 2021 no entrarán en prisión tras llegar a los acuerdos de conformidad a los que se han alcanzado este jueves entre la Fiscalía y las defensas durante el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Cádiz. Para todos ellos se pedía penas de cárcel de entre tres a cuatro ellos por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.

De esta manera, de los siete manifestantes que defendía el abogado de la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz (CTM) tres han sido absueltos, uno de ellos con anterioridad al proceso de hoy, y los otros cuatro han obtenido rebajas de cárcel y tampoco entrarán en prisión al no alcanzar la pena mínima de dos años y un día.

En concreto, uno de los acusados ha obtenido una pena de seis meses por atentado a la autoridad, mientras que a los otros tres se la han rebajado a un año y medio la condena por delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, según ha detallado el abogado Pedro Castilla a Europa Press. Además, a dos de estos tres últimos manifestantes se les ha añadido una multa de 900 euros.

Por otro lado, a los otros dos procesados en esta causa que eran defendidos por otro abogado se les ha rebajado a un año y medio, aunque uno de ellos entrará en prisión debido a sus antecedentes.

Tanto CTM como el abogado Pedro Castilla han asegurado no estar conformes y "satisfechos" con el acuerdo, aunque hubieran continuado con el juicio "porque todos son inocentes". No obstante, ante "el gran riesgo" de que recayeran sobre ellos condenas de cuatro años de cárcel, se ha respetado la decisión de los acusados, que eran los que tenían que decidir acerca de los acuerdos alcanzados.

"En CTM estamos totalmente en desacuerdo con la justicia que ataca constantemente a los trabajadores y no a quien debiera y que, en este caso, se ha aprovechado de la situación personal de algunos de los acusados", ha señalado esta plataforma en un comunicado.

Por su parte, el abogado de los manifestantes ha asegurado que sus defendidos "no deberían haber sido acusados, no deberían haber sido detenidos y no deberían haber iniciado una causa legal contra estas personas" pero que "estamos en lo que estamos".

Además, ha lamentado que la administración atajase este problema "desde la represión" y no "con la mediación", como considera que debería haberse hecho. "Estamos satisfechos porque nadie va a entrar en prisión y la mitad de nuestros representados, --tres de siete-- han sido absueltos. Pero nuestra lástima y nuestra pena es que los siete deberían haber sido absueltos", ha aseverado Pedro Castilla.

La jornada frente a la Audiencia Provincial de Cádiz ha comenzado con una concentración a las puertas de este edificio en la que han participado trabajadores del metal. Más de un centenar de personas han acudido a apoyar a los encausados por su presunta participación en los disturbios producidos en noviembre de 2021 durante la huelga del metal.

Cabe recordar que el juicio contra los siete manifestantes de la huelga del metal en Cádiz producida en noviembre de 2021, fue suspendido el pasado 12 de marzo al poco de empezar al considerarse que la competencia de este caso le correspondía a la Audiencia Provincial por la tipificación y la calificación del delito que se pide a los enjuiciados y no al Juzgado de lo Penal número uno.