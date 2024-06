Delegado de Gobierno en Andalucía dice estar deseoso de decir en el Senado que no tiene "nada que ver" con el caso Koldo

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado este miércoles que está "deseoso" de acudir a declarar a la comisión de investigación creada en el Senado al hilo del conocido como 'caso Koldo', para dejar claro que no tiene "absolutamente nada que ver con ningún tipo de trama".

Así lo ha apuntado el delegado en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha aclarado que aún no tiene fecha para su comparecencia en dicha comisión de investigación constituida en el Senado, solicitada por el PP.

Pedro Fernández ha dicho que está "deseoso" de acudir a ese órgano de la cámara alta, y está "esperando" a que le llamen "para decir la gran verdad, y es que no tengo absolutamente nada que ver con ningún tipo de trama, con ningún tipo de caso, absolutamente con nada".

"Llevo 25 años dedicado a la gestión pública, jamás he pisado un juzgado, siempre he velado por el principio de legalidad y me ha guiado el interés general, siempre", ha manifestado el delegado del Gobierno para concluir incidiendo en que está "deseando" de que le llamen "para saber qué me van a preguntar", según ha agregado antes de finalizar que tiene "curiosidad" por ello, porque no tiene "ni idea".

Sobre este asunto se pronunció este pasado martes en el pleno del Senado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en respuesta a una pregunta del senador del PP Francisco Javier Márquez sobre el "grado de implicación" del delegado del Gobierno en Andalucía en la trama Koldo.

El ministro defendió que Pedro Fernández no está siendo investigado por el 'caso Koldo', a la vez que acusó al PP de montar un "show permanente" en la referida comisión de investigación del Senado.